Mooie opbrengst KWF Korenmarathon

Aalsmeer – De tweede KWF Korenmarathon in Studio’s Aalsmeer op zondag 8 oktober mag opnieuw een groot succes genoemd. Liefst 25 koren traden in verschillende zalen diverse malen op. Het vele publiek genoot zichtbaar van de gevarieerde presentaties van koren uit Aalsmeer en omgeving, inclusief een Afrikaans en een Surinaams koor.

De grand finale vond plaats in de theaterzaal en werd verzorgd door mannenkoor Con Amore en vrouwenkoor Vivace uit Aalsmeer. Superdruk was het tijdens dit slotoptreden met als laatste het belangrijkste moment: De bekendmaking van de opbrengst.

Er is liefst 9.225 euro opgehaald voor KWF Kankerbestrijding en dit is natuurlijk prachtig. De organisatie gaf aan ‘dik’ tevreden te zijn en begrijpelijk: Een heel gezellige en goed bezochte dag en ook nog een geweldige opbrengst. Dank aan allen die hier een bijdrage aan geleverd heeft!

Jazzkat in Bacchus

En er was meer muziek dit weekend. In cultureel café Bacchus werd zaterdagavond 7 oktober het 25ste jazzseizoen van de stichting KCA geopend door Carmen Gomes met haar trio. De vier hadden succes, het publiek kon de muziek waarderen. Na elk nummer klonk applaus. Carmen Gomes had ook een bijzondere bezoeker. Een kat was Bacchus ingelopen en ging op onderzoek uit. Hij ging de trap op, liep achter de bar en nam plaats op het podium. Hij liet zich aaien door de bandleden en wilde wel spelen, maar voor de muziek had hij weinig oor en ging er bij het horen van de eerste noten na de pauze snel vandoor.

Jeugdmuziekconcours

In de grote zaal van Aelsmeer vond zondag 8 oktober het eerste jeugdmuziekconcours van de stichting KCA in samenwerking met het zorgcentrum plaats. Vijf jeugdige inwoners trakteerden op klassieke muziek. Hun talent deed menig bezoeker verbazen en verblijden. Wat leuk om te zien en wat knap. Voor de jury geen makkelijke taak om de uiteindelijke winnaar te kiezen. Kinderburgemeester Derek Buikema verzorgde de bekendmaking. Het eerste concours is gewonnen door Yura Elenbaas. Pas 9 jaar oud, maar als dit geen bekende musicus wordt…

Foto: www.kicksfotos.nl. Bekendmaking opbrengst KWF Korenmarathon.