Mooie exposities in Amstelland

Amstelveen – Tot en met eind december worden de kunstwerken van Ester Steintjes en Eduard de Vries tentoongesteld in Ziekenhuis Amstelland. De expositie van Ester Steintjes hangt in gang B en bevat kleurrijke schilderijen van vrolijke dieren. De Expositie van Eduard de Vries hangt in de gang bij Fysiotherapie en bestaat uit Parijse stadsbeelden in acryl op papier.

Ester Steintjes

De kleurrijke werken van Ester Steintjes zijn geïnspireerd op moderne vormgeving, waardoor het zowel bij jong als oud tot de verbeelding spreekt. Haar doeken zijn zelfs mondiaal vermaard. Want behalve dat ze in Haaksbergen haar eigen galerie heeft, fungeert het wereldwijde web als haar etalage. Zodoende moest ze vorig jaar een doek de oceaan over sturen nadat een enthousiast geraakte kunstliefhebber in Amerika een heuse ‘Steintjes’ bestelde. “Het liefst werk ik met acrylverf op doek, waarbij mijn voorkeur uitgaat naar vrolijke en warme kleuren”, zegt ze zelf over haar werk. “In mijn schilderijen herken ik mezelf terug: een klein beetje chaos, maar tegelijkertijd ook rust.”

Eduard de Vries

Eduard de Vries is bekend van zijn landschappen in gouache en acryl. De expositie in Ziekenhuis Amstelland toont Parijse stadsbeelden en bevat een vijftiental werken in acryl op papier. Schilderen doet Eduard graag, omdat hij het visuele wat hem boeit, graag in gouache en acryl wil vastleggen. Dit heeft te maken met eenvoud, natuurlijkheid en herkenning. Maar ook met beweging, verandering en vervreemding, want alles gaat immers aan ons voorbij.