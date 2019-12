Mooie cheque voor Mike Multi Foundation

Aalsmeer – Jacco van der Laarse en Jaap van der Maarl gaan hun vierde jaar in als zelfstandig uitvaartverzorgers, gevestigd in Hoofddorp. De twee heren onderscheiden zich door hun onderscheidende en persoonlijke dienstverlening. Zij zijn 24/7 bereikbaar en doen er alles aan om de wensen van de overledene en/of familie zo goed mogelijk in te willigen.

Ook dit jaar hebben de heren in plaats van kerstattenties een goed doel uitgekozen om een mooi bedrag aan te doneren. Dit jaar is er gekozen voor de Mike Multi Foundation. Ze kwamen de cheque persoonlijk overhandigen aan Mike van der Laarse.

De Mike Multi Foundation (MMF) kan dit bedrag weer goed besteden komend jaar. Een aantal sporters, die zij sponsort, is nog in de race om naar de Paralympics in Tokio te gaan en deze sporters kunnen een extra donatie goed gebruiken.