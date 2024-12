Mooi Oliebollen kerstverhaal Mark (32) en Oma Coby (98)

Regio – Uit onderzoek blijkt al jaren dat oudere mensen steeds meer eenzaamheid ervaren naarmate ze ouder worden. Terwijl ze nog wel behoefte hebben aan een uitje en sociaal contact. Tegelijkertijd is er ook een grote groep jonge mensen die nog vol in het leven staat en graag iets wil doen voor deze ouderen, maar niet goed weet hoe. Mark Simoons had vorig jaar wel een goed idee en dat werd een heel mooi Oliebollen kerstverhaal en dat wil hij dit jaar herhalen.

Een succesverhaal delen

Mark was woensdag 18 december speciaal naar Gasse in Mijdrecht gekomen alwaar dit jaar de ‘Top 50 van Meest Machtig Mooie Mensen’ bekendgemaakt werd om aan de ondernemers van De Ronde Venen en Uithoorn zijn succesverhaal te komen vertellen. Hij vertelde dat hij vorig jaar iets wilde doen voor eenzame ouderen en toen bedacht hij iets moois wat uitgroeide tot een daverend succes. Dit wilde hij met alle aanwezigen delen om te kijken of het dit jaar een nog groter succes kon worden en nog meer ouderen op een feestje kon trakteren.

Oma Coby’s Oliebollenbar

Hij had als kleinzoon bedacht om oliebollen te gaan verkopen gebaseerd op het authentieke en geheime recept van zijn oma Coby (97) . Het doel hiervan was om met het opgehaalde geld het leven van zijn oma en andere eenzame ouderen, net iets gezelliger te maken in deze donkere dagen. Hij deed dat onder de naam ‘Oma Coby’s Oliebollenbar’ en dit werd een daverend succes. Door de verkoop van 5.430 oliebollen werden maar liefst 543 ouderen getrakteerd een volledig gratis muzikaal (dans-)evenement: ‘Gouwe Ouwe’. Deze feesten worden door de ‘Stichting De Tijdmachine’ georganiseerd en is een muzikale reis door de sixties.

Gouwe Ouwe event

Tijdens ‘Gouwe Ouwe’ wordt een locatie omgebouwd tot de vertrouwde kroeg of dancing uit de jaren ’60 en ’70. Live muzikanten nemen ouderen mee naar de tijd van toen ze in de kracht van hun leven stonden. Op een van die muzikale events was Mark’s oma Coby. Het was de plek waar zij jaren geleden zijn opa ontmoette in de dancing. Dit maakte voor hem de cirkel rond: de combinatie met het oliebollenrecept van oma Coby én het goede doel Stichting de Tijdmachine was geboren!

Dit jaar opnieuw…

Zowel de oliebollen als de actie van vorig jaar smaakte naar meer. Ook dit jaar wil Mark aandacht voor de levenskwaliteit van oudere mensen en hen laten genieten van een feestje waar ze weer even terug kunnen in de goeie ouwe tijd waar ze in een dancing kunnen dansen en sjansen. Dus ook dit jaar is hij weer ‘Oma Coby’s Oliebollenbar’ geopend. Bedrijven en particulieren kunnen hem, door aankoop van deze overheerlijke oliebollen, helpen om zoveel mogelijk ouderen een onvergetelijke ervaring te bezorgen. Wil jij deze speciale oliebollen ook proeven én ouderen een mooi muzikaal event geven? Kijk voor meer informatie op de website www.omacobysoliebollenbar.nl hoe je die heerlijke oliebollen kan bestellen en waar je ze kan afhalen.

Speciale bezorgservice door lokale steun

En het kerstverhaal wordt nog een stukje mooier. Michael van de Velde nam onlangs contact op met Mark met een bijzonder aanbod. Begin 2024 had hij voor zichtzelf een aantal doelen gesteld. Eén daarvan was zich inzetten voor een goed doel, en het liefst voor ouderen met lokale impact. Hij stelde voor om de bestelde oliebollen te gaan bezorgen als een echte oliebollenkoerier.

Oma Coby’s Oliebollenbuzz

En of dat nog niet genoeg was besprak hij met zijn werkgever, Autobedrijf Maas-De Koning dat zij gedurende het oliebollenseizoen een Volkswagen ID. BUZZ beschikbaar wilde stellen om alle cobybollen kakelvers en duurzaam te mogen bezorgen door heel het land. Samen met BOOM belettering toverden zij het voertuig om tot Oma Coby’s Oliebollenbuzz. Speciaal voor bedrijven die hun personeel willen trakteren op iets lekkers en tegelijktijdig iets goeds willen doen dit jaar, kunnen hun bestelling plaatsen op de website. Grote kans dat Michael ze dan komt bezorgen.

De Ronde Venen en Uithoorn aan de oliebol

Mark zei aan het eind van zijn pitch tijdens de bijeenkomst; “Het is belangrijk om ook wat voor je medemens te doen, zeker rond de feestdagen. Er is zoveel mogelijk als we ons er allemaal een beetje bewust van zijn. Als we hiermee eenzaamheid tegengaan, bak ik er nog wel een miljoen!” Hij vroeg dan ook aan de ondernemers van De Ronde Venen en Uithoorn om mee te doen met dit initiatief. Om te laten proeven dat het niet zomaar om een oliebolletje gaat kreeg iedereen naar afloop een zakje met twee echte cobybollen mee. Ik kan u verzekeren ze zijn heerlijk! Dus laat dit mooie oliebollen kerstverhaal dit jaar nog mooier worden!

