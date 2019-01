Monumenten: De pastorie-woning

Aalsmeer – Het Oude Raadhuis is niet het enige rijksmonument in de Dorpsstraat. Tegenover dit voormalige gemeentehuis staan nog twee panden die deze status hebben gekregen. Op nummer 14 de pastorie van de Hervormde kerk. Dit pand is gebouwd in het eerste kwart van de 19e eeuw voor de dominee of de koster van de nabij gelegen Dorpskerk.

Het huis kenmerkt zich door de ingezwenkte voorgevel, de dubbele deur in een omlijsting door pilasters en vensters met acht en zes uitschuiframen. In het historische pand hebben verschillende dominees van de kerk gewoond, maar nu staat het te koop. Van binnen bezichtigen is de moeite waard, onder andere in de suite deuren met originele glas in lood ramen, maar dit is alleen mogelijk voor gegadigden voor dit monument. Het huis uit 1825 met negen kamers en onder andere een natuurzwembad in de tuin is te koop voor 1.350.000 euro.

Op de hoek, bij de Schoolstraat, op nummer 18 in de Dorpsstraat nog een rijksmonument. Het schoutenhuis en dit pand heef een indrukwekkende geschiedenis. Het huis was een van de eerste stenen huizen met dakpannen in Aalsmeer. In 1761 gebouwd als nieuwe woning voor de schout van Aalsmeer. Door de dakpannen en bakstenen muren voorkwam dit pand verder afbranden van de Dorpsstraat vanuit de richting van de Zijdstraat bij de grote brand van 1844.

In totaal staan 29 huizen, gebouwen en kerken in Aalsmeer op de rijksmonumentenlijst. Volgende week de Zijdstraat in met twee rijksmonumenten en liefst vier winkels/woonhuizen die (terecht) op de lijst gemeentelijk monument zijn geplaatst.