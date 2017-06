Molen De Leeuw lid van het AKG

Aalsmeer – Het is de 154e verjaardag van Korenmolen De Leeuw. Dit jaar is wel een heel bijzondere verjaardag. De molen is toetreden tot het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG) en afgelopen zaterdag 17 juni vond de onthulling plaats van het daarbij behorende AKG-schild op de molen door wethouder Jop Kluis.

Lidmaatschap van het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde betekent dat de molen wordt bediend door molenaars die door het gilde zijn opgeleid. Voor de klanten betekent dit dat het meel van uitstekende kwaliteit is en dat het onder strenge hygiëne-regels wordt geproduceerd.

Jaarlijks worden van de bij het AKG aangesloten molens het graan en het meel uitvoerig in een laboratorium van het gilde getest op kwaliteit en zuiverheid. Daarnaast houden de aangesloten molenaars tijdens regelmatige bijeenkomsten elkaar scherp over alle facetten van dit specialistische beroep. Twee van de molenaars van De Leeuw hebben deze opleiding met succes afgerond, waardoor Aalsmeer tot het gilde kon toetreden.

Maalmarathon

Na de onthulling van het schild gingen de molenaars hard aan de slag.

Het was namelijk ook het weekend van de jaarlijkse maalmarathon. De Leeuw heeft nonstop gedraaid van zaterdagmorgen tot zondagmiddag, dus ook ‘s nachts is er gewerkt. Publiek van tijdens de 24-uurs openstelling van harte welkom.