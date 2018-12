MMF sponsort G-voetbal KDO

Aalsmeer – De Mike Multi Foundation heeft een mooi jaar achter de rug, met veel nieuwe sponsoren en mooie donaties. Naast de sponsoring van Jetze Plat, Ruben Spaargaren, MeerArmslag, Lenie van de Meer bokaal en het G-Waterpolo team werd het tijd om er weer een nieuw project bij te zoeken. Deze is gevonden bij het G-voetbal van KDO in De Kwakel.

G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijk en/of geestelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. Zij kunnen daardoor niet of moeizaam hun plek vinden in het reguliere voetbal. Al wordt het G-voetbal natuurlijk wel beschouwd als gewoon voetbal, ook de KNVB biedt dezelfde kwaliteit, service en benadering. Verschil is dat er indien nodig bepaalde aspecten aangepast worden. Ook zijn de trainingen om de mentale weerbaarheid en de motoriek te verbeteren.

De Foundation heeft de teams bij KDO kunnen verblijden met nieuwe ballen, speelhesjes en nieuwe, warme, jassen voor de trainers. Dit werd met enorm veel enthousiasme ontvangen door alle spelers die op maandagavond trainen.