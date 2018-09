Miracles of Music Meeting in bibliotheek

Amstelveen – Op dinsdagavond 25 september van 19.30 tot 22.00 uur organiseren De Bibliotheek Amstelland en Amstelveenvoorelkaar een Miracles of Music Meeting. Miracles of Music is een project van Happy Motion, een organisatie die zich sterk maakt voor meer muziek in de zorg en welzijn. Want muziek is goed voor je brein, je gezondheid en je humeur! Tijdens dit praktische muziekcollege met muziektherapeute Esther Siebelles, musici Richard van Roessel en Renske Velthuis en presentator Pim Giel, tevens initiator van Happy Motion, word je meegenomen op een muzikale reis rondom de vraag “Wat is het geheim en de kracht van muziek?”

Veel mensen krijgen te maken met vrienden of familieleden die door ziekte of ouderdom geestelijk achteruit gaan. Contact verloopt hierdoor vaak moeizamer. Deze avond, bedoeld voor een breed publiek, biedt handvatten die ingezet kunnen worden bij het communiceren met kwetsbare mensen. Het gebruik van muziek is een effectief en gezellig middel voor beide partijen om betekenisvol samen te zijn.

Happy Motion is opgericht door Pim Giel. Pim Giel was jaren werkzaam in de zorg, als verpleegkundige, manager en als adviseur. Hij kent de (ver)zorgproblematiek van binnenuit. Pim Giel maakte diverse educatieve films over chronische pijn en twee documentaires Mijn hoofd in jouw handen en Ger, Mijn Hoofd In Eigen Hand over beginnende dementie.

De toegang is gratis. Inloop vanaf 19.00 uur. Reserveren van kaartjes wordt aangeraden en kan online via www.debibliotheekamstelland.nl of aan de balie van de bibliotheek in Amstelveen.