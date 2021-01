Mini-watertoren op rotonde gesloopt!

Aalsmeer – De mini-watertoren op de nieuwe rotonde bij de Zwarteweg is gesloopt. Waarschijnlijk is de miniatuur toren van ir. Sangster in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 januari door vandalen in stukken geslagen.

De mini-watertoren was door een groep bewoners uit de Sweelinckstraat midden op de rotonde gezet daags nadat deze in gebruik genomen was. Bij de start van de aanleg werd een wedstrijd aangekondigd waarin inwoners hun idee voor invulling van de nieuwe rotonde konden geven. De vriendengroep lanceerde met de mini-watertoren het eerste idee.

Bij de gemeente kwam een groot aantal ideeën binnen voor invulling. In december werd bekend gemaakt dat ‘Stoer groen’ van Elize Eveleens met de meeste stemmen gewonnen heeft en haar inbreng gaat in het voorjaar ten uitvoer gebracht worden.

Mogelijk zijn er getuigen van de vernieling van de mini-toren. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.



Foto: VTF