Mini Roparun op Jozefschool groot succes

Aalsmeer – Op woensdag 15 mei is de mini Roparun gehouden op de Jozefschool. Na een gezamenlijke warming-up met de hele school heeft Robbert-Jan van Duijn, wethouder sport, de sponsorloop voor de Roparun geopend. Samen met een schoolplein vol enthousiaste kinderen, ouders en andere belangstellenden heeft hij afgeteld totdat de groepen één en twee van start gingen.

Stichting Haarwensen

Terwijl de leerlingen zoveel mogelijk rondjes aan het rennen waren, gebeurde er op het schoolplein nog iets bijzonders. Yani, Emma en Ilse hebben ter plekke hun lange haar afgeknipt en gedoneerd aan Stichting Haarwensen. Voorafgaand aan de mini Roparun hebben alle groepen in de klas voorlichting gekregen over de Roparun en de goede doelen waar het geld straks naar toe gaat. Een van die doelen is de Stichting Haarwensen en dat doel heeft zoveel indruk gemaakt dat een aantal leerlingen spontaan besloot om hun haar heel stoer te doneren.

Hardloopclinic

In de meivakantie hebben alle leerlingen heel erg hun best gedaan om zoveel mogelijk sponsors te vinden. En na de meivakantie heeft een aantal teamleden van Team Hollander tijdens de gymles een echte hardloop clinic gegeven om iedereen zo goed mogelijk voor te bereiden. Team Hollander doet dit jaar met Pinksteren voor de tweede keer mee aan de Roparun: een estafetteloop van Hamburg en Parijs naar Rotterdam om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de palliatieve zorg voor mensen met kanker en hun families. De Jozefschool wilde graag een steentje bijdragen aan dit mooie doel. En wat heeft iedereen zijn best gedaan!

Sommige kinderen renden echt alsof hun leven ervan af hing. Na alle leerlingen waren de leerkrachten aan de beurt. Verkleed als toeristen, wandelaars, heksen op bezems, in een rolstoel en met rollators liepen zij de laatste ronde. Zelfs de kampioensschaal van Ajax was in al Aalsmeer en onder luid gejoel en gejuich kregen de leerlingen en het publiek alvast een voorproefje van de huldiging op het Museumplein van donderdagmiddag.

Team Hollander

Na afloop van de sponsorloop was er water en fruit van Jogg Aalsmeer en kregen alle kinderen een welverdiende medaille. Op woensdag 29 mei wordt de opbrengst van de mini Roparun bekend gemaakt tijdens de sportdag en hoort Team Hollander welk mooi bedrag zij namens de Jozefschool aan de Roparun kan gaan doneren. Maar iedereen kijkt nu al met heel veel plezier terug op een geweldige sportieve dag. Het was een groot succes!