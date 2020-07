Minder nachtvluchten op Schiphol

Schiphol – Nachtvluchten op Schiphol zijn alle vluchten die tussen 23.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s ochtends plaatsvinden. Vliegtuigen die in deze nachtelijke uren opstijgen of landen kunnen de slaap van omwonenden verstoren en zorgen daarmee voor extra hinder. Het aantal toegestane nachtvluchten op Schiphol gaat in het komende Luchthavenverkeersbesluit (LVB-1) omlaag van 32.000 naar maximaal 29.000 per jaar.

Foto: Luchthaven Schiphol

Luchthavenverkeersbesluit

In de wet staat dat er jaarlijks maximaal 32.000 nachtvluchten op Schiphol mogen plaatvinden. In het komende Luchthavenverkeersbesluit (LVB1) zal het maximaal aantal toegestane nachtvluchten worden verlaagd tot 29.000. De stapsgewijze vermindering naar 27.000 en vervolgens 25.000 zal nader worden uitgewerkt en door het kabinet worden vastgelegd in regelgeving. Deze laatste stappen zijn mede afhankelijk van voorwaarden zoals de opening van Lelystad Airport en de vervanging van het vliegtuig door de trein op bestemmingen zoals Brussel en Düsseldorf.

Waarom er nachtvluchten zijn

De nachtvluchten zijn er vanwege de internationale handel en de hub-functie van Schiphol. Reizigers stappen op Schiphol over van een intercontinentale vlucht naar een Europese vlucht. De intercontinentale vluchten komen in de vroege ochtend aan op Schiphol en de Europese aansluitingen vertrekken vaak in de loop van de ochtend, zodat mensen aan het begin van de werkdag op hun bestemming zijn. Vrachtvliegtuigen zijn vrijwel altijd in de lucht en vliegen de hele nacht door, Voor bijvoorbeeld pakketpost is snelle levering van belang. Daardoor wordt er ‘s nachts gevlogen naar distributiecentra. Ook zijn er vakantievluchten in de nacht, omdat Schiphol de enige luchthaven in Nederland is waar je ’s nachts kunt vliegen. Hierdoor kunnen de aanbieders van deze vluchten hun toestellen optimaal benutten en concurreren met het buitenlandse aanbieders wat tot betaalbare ticketprijzen leidt.

Randen van de nacht

Schiphol kent ongeveer evenveel nachtvluchten als vergelijkbare luchthavens zoals Londen Heathrow, Parijs Charles de Gaulle en Frankfurt Airport. Wel hanteren deze luchthavens verschillende nachtperiodes. Zo zijn in Frankfurt nachtvluchten verboden, maar loopt de nachtperiode van 23.00 uur tot 05.00 uur. Vanaf 5 uur ’s ochtends wordt daar veel meer gevlogen dan op Schiphol. Dit zorgt voor veel overlast in de randen van de nacht. Ook Parijs en Londen hebben afwijkende tijden en regels. Bovendien hebben al deze steden daarnaast nog een alternatief vliegveld in de buurt waar ook nachtvluchten mogelijk zijn.

Hinder ’s nachts beperken

Tijdens de nachtperiode gelden er op Schiphol hogere start- en landingstarieven, zeker voor de meest lawaaiige toestellen. Naast minder vluchten tussen 23.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s ochtends, werken Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) samen aan optimalisatie van het baangebruik en de nachtelijke vliegroutes en –procedures, om de hinder te beperken. Zo zijn er ’s nachts maar één startbaan en één landingsbaan in gebruik. Dit zijn meestal de Polderbaan en Kaagbaan. Naar de banen die open zijn, gelden vaste vertrek- en naderingsroutes die de vliegtuigen zoveel mogelijk om woonkernen heen leiden. Ook maken vliegtuigen gebruik van gelijkmatig dalend naderen, waarbij er minder motorvermogen gebruikt wordt. Bovendien zijn er negen nieuwe maatregelen voor hinderbeperking in de nacht opgenomen in het uitvoeringsplan hinderreductie van LVNL en Schiphol.

Lees meer over de hinderbeperkende maatregelen in de nacht op minderhinderschiphol.nl.