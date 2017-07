Milieuhelden maken eigen magneetborden

Aalsmeer – Donderdag 6 juli mochten de milieuhelden van groep 7 van de Graankorrel hun zelf ontworpen magneetborden over zwerfafval op de auto’s van Meerlanden bevestigen. De komende maand rijden er diverse wijkteams, een servicewagen en een bakkenwagen met de borden van de Graankorrel rond. De Graankorrel had deze prijs gewonnen met de workshop: ‘Hoe word ik een milieuheld?’

Om leerlingen al jong met duurzaamheid bekend te maken biedt de afdeling Natuur- en Milieu-Educatie (NME) van de gemeente al enkele jaren aan alle basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart de voorstelling en workshop ‘Hoe word ik een milieuheld?’ aan. Deze workshop wordt gegeven door de Stichting Milieubende. De Milieubende zet leerlingen uit de groepen 7 en 8 aan tot nadenken over oplossingen voor de huidige milieu- en klimaatproblematiek. Groep 7 van de Graankorrel had dit jaar gewonnen. Als prijs kregen de leerlingen van de Graankorrel een begeleide workshop om in groepjes een ontwerp en een slogan maken. Deze ontwerpen zijn op magneetborden gedrukt en mogen nu een maand lang op diverse wagens van Meerlanden hangen.

Wethouder Jop Kluis: “Het is mooi om te zien dat de leerlingen al jong bezig zijn met duurzaamheid. De leerlingen van groep 7 van de Graankorrel waren als eerste geëindigd bij de workshop. In het juryrapport stond dat het door de leerlingen gemaakte Milieuheldenboek vol stond met allerlei goede ideeën, die helder uitgewerkt waren en helemaal van deze tijd zijn. Door kinderen nu al op een creatieve manier na te laten denken over het milieu maken we straks met elkaar de wereld duurzamer.” Kijk voor meer informatie op www.milieubende.nl