Midgetgolftoernooi voor recreanten

Aalsmeer – Bij de Midgetgolfclub was het Aalsmeers Kampioenschap voor recreanten jaren lang een succes, maar door gebrek aan opkomst wordt dit evenement al vele jaren niet meer georganiseerd. Gedreven door de positieve reacties bij het toernooi dat de vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers jaarlijks bij de minigolfclub organiseert, wil de sportclub het jaarlijkse evenement voor recreanten weer nieuw leven in blazen.



Het toernooi zal in teamverband worden gespeeld. Voor elk team kunnen 3 spelers worden aangemeld. Het inschrijfgeld is 5 euro per team. Elk team zal 2 rondes spelen met de 3 aangemelde spelers. Het totaal over de 2 rondes bepaalt de einduitslag. Er zal een lid van de Midgetgolfclub Aalsmeer meelopen om de scores bij te houden. Er zal worden gespeeld volgens de recreanten-regels, zoals deze te lezen zijn op het scoreformulier waar recreanten altijd mee spelen.

Het toernooi gaat gespeeld worden op zaterdag 9 september. De aanvang is 13.00 uur. In het weekend voor het toernooi, op zaterdag 2 september, gaan leden van de club samen met de deelnemers om 10.00 uur en om 11.00 uur rond de baan met demonstratie en uitleg over hoe de baan het best bespeeld kan worden.



Deelnemers kunnen zich met een teamnaam en de namen van de spelers aanmelden via email: mgc.aalsmeer@hetnet.nl. Aanmelden kan uiteraard ook in het clubhuis aan de Beethovenlaan. Inschrijven kan tot en met woensdag 6 september. Bel voor eventuele vragen naar 0297-340433 of 06-28925794.