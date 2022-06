Midgetgolfclub gaat na renovatie weer open

Aalsmeer – De midgetgolfclub aan de Beethovenlaan gaat zaterdag 2 juli weer open voor bezoekers. Na bijna twee jaar corona en ook nog een renovatie van de banen, uitgevoerd door de gemeente, konden de leden aan de slag om het park op orde te brengen. De maandagmorgenploeg ging hard aan de gang. Al het blad en vuil werd van de banen geblazen. Daarna kon de schoonmaakploeg al het vuil en vooral de vogelpoep van de banen soppen met groene zeep (advies van de gemeente). Er werden toch een aantal oneffenheden ontdekt na de schoonmaak ,maar dat komt in september zeker aan bod bij de nacontrole met de gemeente en de betreffende aannemer. Dat is van latere zorg. De baan kan in ieder geval weer open en daar zijn alle leden en vrijwilligers enorm blij mee. Wat hebben zij het spelen en de altijd gezellige drukte op de banen gemist.

De leden vieren op 25 juni een feestje om met elkaar de vernieuwde banen te verkennen. Er zal weer veel getraind moeten worden, want alles ‘loopt’ nu weer anders (midgetgolfterm).

Vanaf zaterdag 2 juli is iedereen weer welkom om een rondje midgetgolf te spelen op de gerenoveerde banen in het mooie park. Midgetgolfen kan op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Kijk altijd even op de website of er soms een wedstrijd wordt gespeeld, om teleurstelling te voorkomen. Op zondag 10 juli wordt de finale van de teamwedstrijden van District West in Aalsmeer gespeeld. Dan gaat de baan rond 15.00 uur, na de wedstrijd, open voor publiek.

Actie voor 50 plussers

Op woensdagochtend vanaf 6 juli tot en met eind september gaat de midgetgolfclub open voor 50 plussers om ze kennis te laten maken met het midgetgolf spel: Een combinatie van inspanning, ontspanning, beweging en gezelligheid. En bovendien in de buitenlucht in een mooie omgeving. Een win win-situatie. Kom gezellig langs en maak kennis met het midgetgolf spel met een recreantenbal of laat je verrassen door de wedstrijdballen waar de leden van de vereniging mee spelen. De actieprijs is per woensdagochtend 1 euro met een gratis kopje koffie of thee. Er wordt gespeeld van 10.00 tot 12.00 uur. Voor vragen kan een mail gestuurd worden naar mgc.aalsmeer@hetnet.nl