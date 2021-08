Mevrouw Klopper 100 jaar en nog volop genieten

De Ronde Venen – Vorige week vierde mevrouw Klopper – De Vries uit Vinkeveen haar 100e verjaardag. Burgemeester Maarten Divendal ging bij haar op bezoek om mevrouw Klopper – De Vries van harte te feliciteren met het bereiken van deze mooie leeftijd. Mevrouw Klopper komt oorspronkelijk uit Amsterdam, ze groeide op in de Transvaalbuurt. Via Duivendrecht kwam ze in de jaren ‘80 van de vorige eeuw met haar man en kinderen terecht in Vinkeveen. Woonachtig op de Groenlandsekade, volop genietend van het uitzicht op het plassen-gebied en de verdere omgeving. Het soms grappig bedoelde beeld waarbij schoonzoon en schoonmoeder niet door één deur kunnen, is hier totaal niet van toepassing: gezamenlijk met dochter én schoonzoon woont mevrouw Klopper al jarenlang onder één dak. Liefdevol en zorgzaam voor elkaar is het een gezellig en vrolijk huishouden. De verjaardag zelf werd in kleine kring gevierd, met de twee kleinkinderen, die inmiddels natuurlijk hele grote jongens zijn! De burgemeester en de redactie wensen mevrouw Klopper nog vele goede jaren!