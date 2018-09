Met TeamTimmerman vliegen in een Cessna

Aalsmeer – Tijdens de afgelopen Koningsdag stond TeamTimmerman op de Koningsmarkt met een diversiteit aan artikelen, waaronder rozen, plantjes en allerlei snuisterijen, zoals boeken, speelgoed, potjes en pannen. Alle opbrengsten zijn voor Stichting Dag van je Leven. Daarnaast was er ook een hele leuke prijsvraag: Raad het aantal druiven in het wijnglas. En het was niet zomaar een prijs, want de winnaar mocht een proefles van een half uur in een Cessna maken.

De winnaar mocht achter de stuurknuppel plaatsnemen naast de instructeur en mocht tijdens deze tocht ook nog twee andere personen meenemen. De winnaar, Paul Rosier, zat met 612 stuks het dichtstbij het aantal van 611 stuks in het wijnglas. Op zondag 19 augustus was het zover en ging Paul samen met zijn zoon en dochter een proefvlucht maken.

Alle omstandigheden waren aanwezig voor een mooie vlucht boven Nederland. Uiteraard waren er ook diverse leden van TeamTimmerman op Hilversum Airport aanwezig om de winnaar te begeleiden naar het vliegtuig en hem de lucht in te zien gaan. Het was Paul en zijn kinderen een zeer geslaagde dag.

Tour de Poel 30 september

Hopelijk wordt 30 september voor TeamTimmerman ook een geslaagde zondag. Dan staat namelijk de zesde editie van Tour de Poel op de agenda! Er zijn weer vier verschillende afstanden uitgezet (10, 40, 70 en 110 kilometer). Ook de opbrengst van de Tour de Poel komt ten goede van Stichting Dag van je Leven. Samen met de opbrengst van de Koningsmarkt hoopt TeamTimmerman aan het einde van het jaar een leuk bedrag over te kunnen maken aan deze stichting.

Kijk voor meer informatie over de Tour de Poel: www.teamtimmerman.nl.