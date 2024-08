Met plezier in de rij voor kaartjes Nostalgisch Filmfestival

Aalsmeer – Een ietwat gespannen Dick Piet afgelopen donderdag 22 augustus. Is er nog wel animo voor de voorverkoopavond voor het Nostalgisch Filmfestival? Er kan een volmondig ‘ja’ gegeven worden. De organistor en presentator kan opgelucht adem halen. Daar waar de kaartverkoop voor de Feestweek online plaatsvindt, met heel veel succes, is voor de voorstellingen met films en foto’s over Aalsmeer van toen gekozen om het op een passende, ouderwetse manier te doen: In de rij voor een kaartje.

En hier wordt met plezier groots gehoor gegeven. Al ruim een half uur voor aanvang van de voorverkoop arriveerden de eerste kopers en al snel werd de rij langer en langer. Dat er even gewacht moet worden, vindt menigeen geen probleem, het wordt juist als gezellig ervaren. De kans om even bij te praten, elkaar te ontmoeten en dan vliegt de tijd voorbij. Voor je het weet ben je aan de beurt en sta je voor de tafel van het Feestweek bestuur, met dit jaar voor de laatste maal voorzitter René Martijn. Hij neemt na 25 jaar afscheid van ‘zijn’ Feestweek.

De voorverkoop mag een succes genoemd worden, de eerste 800 kaarten zijn al de deur uit. Er zijn nog kaarten voor de middag en (niet zoveel meer) voor de avond. Dit jaar vindt de voorverkoop plaats bij Total Copy Service, twee deurtjes verder van het voormalige Boekhuis in de Zijdstraat. Vandaag, vrijdag 24 augustus, heten Dirk en Ria van Total Copy kopers welkom tussen 9.00 en 17.00 uur en speciaal voor het Nostalgisch Filmfestival is de winkel ook zaterdag open voor kaartverkoop van 10.00 tot 12.00 uur. Wacht niet te lang, de animo is groot. Kaarten kosten 10 euro per stuk en dit bedrag is inclusief garderobe en een kopje thee of koffie.

Het Nostalgisch Festival is op dinsdag 10 september in de feesttent op het Praamplein. De middagvoorstelling begint om 14.00 uur (zaal open vanaf 13.00 uur, einde 16.45 uur) en in de avond om 20.00 uur (zaal open 19.00 uur, einde 22.45 uur).

Foto’s: www.kicksfotos.nl