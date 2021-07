Met een tas vol boeken op vakantie

Aalsmeer – Ieder kind met een tas vol boeken de vakantie in, dat is het doel van de zomeractie van de Bibliotheek Amstelland. Naast boeken lenen kunnen kinderen deze zomer nog veel meer andere leuke dingen doen. “Door in de zomer te blijven lezen, houd je je leesvaardigheid op peil. Lezen is natuurlijk ook fijn om te doen. Wij helpen je met het uitzoeken van een boek dat precies bij je past”, aldus Daphne Janson, directeur van de Bibliotheek Amstelland.

De bibliotheek geeft superleuke rugtassen cadeau aan kinderen die boeken komen halen. Daarin zit een speciale bingokaart met leesopdrachten. Voor een volle kaart krijg je een zomers prijsje. Ook zijn er de hele zomer lang activiteiten, zoals workshops, voorlezen en voorstellingen.

Boeken en cursussen

Kinderen zijn natuurlijk gratis lid, maar ook aan volwassenen heeft de bibliotheek veel te bieden. Denk aan de vele e-books en luisterboeken, maar ook de Tijdschriften Bieb (een app met gratis actuele nummers van populaire magazines) en de gratis cursussen van de Online Bibliotheek. Gewoon lekker een stapel boeken voor op vakantie lenen kan natuurlijk ook. Als je nu lid word, krijg je een strandtas cadeau. Alle informatie is te vinden op: www.debibliotheekamstelland.nl/zomer.