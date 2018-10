Menno Vreeken wint voor 2e keer HOKT

Aalsmeer – Op zaterdag 20 oktober, een maand eerder dan andere jaren, stonden vierenveertig klaverjassers klaar om de strijd aan te gaan tijdens het elfde Hornweg Open Klaverjas Toernooi (HOKT). Om 20.30 uur werden de eerste kaarten getrokken en koppels gevormd voor de eerste van drie speelronden.

In deze eerste ronde liet de winnaar van 2011, Menno Vreeken, al zien dat hij niet van plan was om net als in 2017 met de titel ‘Best of the rest’ naar huis te gaan. In de tweede ronde liep het echter minder met de favoriet voor de eindzegen. Na 1966 punten in de eerste rondes bleef Menno honderd punten achter op rivaal Irene, die met 3581 punten de laatste ronde inging. Een soortgelijke situatie als in 2017 deed zich voor.

Met 1950 punten in de laatste rondes leek het even of Irene als tweede vrouw haar naam mocht laten graveren in de wisselbeker. Maar met 2415 punten in de laatste ronde en een totaal van 5896 punten bleek Menno toch de sterkste speler van de avond.

Wisselbeker en citruspers

Met een handdruk en de opmerking van de organisatie “Voor de tweede keer, maar daarna nooit meer”, kreeg trouwe deelnemer Menno als eerste de wisselbeker mee naar huis. Met dank aan zijn kaartmaten en in het speciaal Edo de Haas die voor deze actie ‘De citruspers’ in ontvangst mocht nemen voor de speler die er nog wat wist uit te persen in de laatste ronde. De zak met marsjes voor de meeste pitslagen was voor medeorganisator Bianca Geleijn. Dat riekt naar matchfixing, maar bij navraag bleken tegenstanders bereid onder ede te verklaren dat zij echt vier marsen had gescoord dus was het terecht dat Bianca ook als winnaar werd geroemd.

Rode lantaarn en nieuwe prijs

Esther van Wieringen was ook winnaar; Zij had met 3171 punten het minste aantal punten en daarom zal de ‘Rode lantaarn’ dit jaar weer eens achter het raam op de Hornweg branden. Dit jaar is er een nieuwe prijs geïntroduceerd; Voor de beste speler van de jongere generatie. Deze keer ging het tussen Jan Joost Eveleens en Jur Geleijn. De laatste werd met 3758 punten als beste jeugd gehuldigd. De organisatie hoopt met deze extra prijs voor een eigen leeftijdsklasse volgend jaar nog meer jeugd te verwelkomen op het twaalfde HOKT.

In training

Na de prijsuitreiking werd er door liefhebbers nog een vierde ronde gespeeld en analyseerde de toppers hun slagen en de missers van de maten waarmee ze speelden. Esther, Bianca, Hein en Mark werden door de deelnemers bedankt voor de organisatie van dit steeds professioneler wordende klaverjastoernooi. Gezien het geringe puntenverschil in de top en het hoge puntenaantal van de laagst geklasseerde speelster blijkt het niveau elk jaar weer te stijgen. De spelers gaan allemaal weer een jaar in training om in 2019 de gemaakte progressie te tonen.

Foto van links naar rechts: Jur Geleijn, Menno Vreeken, Bianca Geleijn, Esther van Wieringen en Edo de Haas.