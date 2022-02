Meilandjes wonen een maand in Uithoorn

Uithoorn – Wie komende tijd in Uithoorn boodschappen doet, moet niet gek op kijken als hij ineens Martien of Erica Meiland ziet lopen. De bekende familie is voor een maand in ons dorp neergestreken voor het programma ‘Chateau Bijstand’. Ze verruilden hun kapitale villa in Noordwijk voor een sociale huurwoning in Uithoorn. Ze moesten hun bankpasjes, auto’s, mobiele telefoons en laptops inleveren en kregen een duizend euro om een auto te kopen en hun huis in te richten. “Dat wordt shoppen bij de kringloop”, zegt Erica van tevoren. Ook Maxime en haar dochters Claire en Vivé zijn bij het programma betrokken. Net als mensen met een uitkering worden ze voor uitdagingen gesteld zoals het vieren van een verjaardagsfeestje met een klein budget.

Eerder ging de familie Froger, Roelvink en Gerard Joling en Gordon hen al voor toen het programma nog ‘Effe geen cent te makken’ heette. Net als bij de vorige programma’s zet de familie Meiland zich in voor een goed doel namelijk de stichting Babyspullen. Deze stichting zamelt gebruikte en nieuwe babyspullen in om pakketten van te maken voor ouders met een kleine beurs. Vijfendertig baby’s per dag groeien op in armoede, dus hopelijk kunnen de Meilandjes daar wat voor betekenen.

Vanaf 7 maart kunnen we bij SBS6 zien hoe de familie het gaat ervaren om een maand op bijstandsniveau te leven en hoe Uithoorn hen bevalt.