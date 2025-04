Meezingconcert in De Schutse

Uithoorn – In De Schutse in Uithoorn vindt zondag 18 mei een bijzondere muzikale gebeurtenis plaats. Dan organiseert ds. Ruurd van der Weg op persoonlijke titel het Meezingconcert ‘De aarde is alles voor allen’. Onder leiding van de onlangs tachtig jaar oud geworden dirigent en componist Antoine Oomen zingt het Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek vertrouwde en nieuwe liederen van Huub Oosterhuis en het publiek mag meezingen. De piano wordt bespeeld door vaste begeleider Roland Aalbers. Koorlid/pastor Wilna Wierenga zal een toelichting geven op de liederen en hun thematiek.

Het meezingconcert begint om 16.00 uur en duurt ruim een uur zonder pauze. De deuren van de zaal gaan om 15.30 uur open. De toegangsprijs bedraagt € 10,– per persoon, inclusief een programmaboekje met alle teksten. Dit bedrag is alleen contant of via het scannen van een QR-code bij de ingang te voldoen. Er is geen voorverkoop van losse kaarten en ook reserveren is niet mogelijk. Het adres van De Schutse is De Mérodelaan 1, Uithoorn. Gratis parkeren bij Winkelcentrum Zijdelwaardplein. Voor vragen en/of meer informatie: ruurdvanderweg@gmail.com.

