Meerval van meer dan 2 meter aan de haak

Aalsmeer – Vissen is sinds het uitbreken van het coronavirus in populariteit toegenomen. Steeds meer mensen gooien met plezier een hengeltje uit en hopen natuurlijk een mooie, grote vis aan de haak te slaan. Niet alleen volwassenen worden gespot langs de waterkant, ook veel jeugd heeft in vissen een leuke hobby gevonden.

Er zijn natuurlijk ook vissers die voor de ‘grote jongens’ gaan en deze bevinden zich in veelvoud in de Westeinderplassen, zo blijkt. Deze week had Dion Bijl uit Aalsmeer liefst twee maal beet op één dag. Twee Meervallen van 125 en 112 centimeter lang, zijn grootste vangsten tot nu toe.

Echter, volgens Dick Haaksma maar kleine exemplaren. De dobber van deze visser zakte diep veertien dagen geleden. “Ik heb toen een Meerval gevangen van meer dan twee meter lang. Met hulp van een sterke jongeman heb ik de Meerval naar boven gehaald. We zijn een half uur bezig geweest om ‘m achter de boot te krijgen”, vertelt Haaksma. Uiteraard heeft ook hij, als bewijs, foto’s gemaakt.

De zin om een duik in de Westeinderplassen te nemen zakt bij menigeen vast dieper, het aantal vissers zal wel toenemen. Wie wil nou niet zo’n grote Meerval vangen? Wel na de foto terug gooien, dat hebben Dion en Dick ook gedaan! Wel zo visvriendelijk.