Meerlandenfonds trakteert 15 clubs uit Aalsmeer

Rijsenhout – Tijdens een feestelijk event in verenigingsgebouw De Parade van muziekvereniging Jeanne d’Arc in Noordwijkerhout waren donderdag 13 december alleen maar vrolijke gezichten te zien. Wethouders van dertien gemeenten uit de regio deelden namens het Meerlandenfonds cheques uit met mooie geldbedragen aan vrijwilligers van verenigingen en goede doelen. In totaal was 55.000 euro te verdelen.

Milieu en welzijn



“Het Meerlandenfonds heeft dit jaar een recordaantal aanvragen ontvangen, maar liefst 343! Na beoordeling heeft het bestuur aan 127 clubs een bijdrage toegekend. Hierbij is gekeken hoe verenigingen en goede doelen zich bezig houden met het verbeteren van milieu en buurt en naar het bevorderen van welzijn van mensen,” licht Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden, toe. “Uiteindelijk zijn we samen verantwoordelijk voor een fijne leef- en werkomgeving. Daarom steunen wij deze mooie initiatieven ook. Vrijwilligers doen hier belangrijk werk voor. We mogen trots zijn dat zoveel mensen zich belangeloos inzetten voor de maatschappij, dat geeft een goed gevoel.”

Waardering wethouders

Alle goede doelen en (sport)verenigingen die een bijdrage uit het Meerlandenfonds ontvingen, zijn actief in het verzorgingsgebied van Meerlanden. Namens alle gemeenten waren er wethouders aanwezig bij de uitreiking om de cheques te overhandigen en hun waardering uit te spreken voor het goede werk dat de vrijwilligers doen.

Aalsmeer flink getrakteerd

Voor Aalsmeer was wethouder Wilma Alink-Scheltema aanwezig. Zij mocht een groot aantal verenigingen en stichtingen uit Aalsmeer verblijden met een mooi geldbedrag. Cheques heeft zij mogen uitreiken aan: Stichting Down Town Ophelia (408,25), stichting Dag van je Leven (645,-), Mike Multi Foundation (500,-), Oost Oogst (161,55), Basketbal Vereniging Aalsmeer (480,-), stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (500,-), Scouting Tiflo (255,40), klaverjasclub CAV (500,-), Atletiekvereniging Aalsmeer (500,-), Stichting De Werkschuit (378,-), Cultureel centrum N201 (500,-), bridgeclub Strijd en Vriendschap (278,-), Film- en Videoclub Aalsmeer (399,-), Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer (500,-), bewonersvereniging Mijnsheerlijckheid (550,-) en badmintonvereniging Volant’90 (210,-). Tafeltennisvereniging Rijsenhout mocht een cheque van liefst 850 euro in ontvangst nemen en het inloop Odensehuis in Rijsenhout voor ouderen is getrakteerd op 200 euro. Op www.meerlanden.nl/fonds staan alle stichtingen die een bijdrage uit het Meerlandenfonds hebben ontvangen.