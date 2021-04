Meerlanden: Ruim 200.000 kilo compost uitgedeeld

Rijsenhout – Vanwege het overweldigende aantal aanmeldingen breidde Meerlanden de jaarlijkse Dag van de Moestuin vorige week spontaan uit tot Wéék van de Moestuin. Op bijna 100 adressen in de regio brachten zij gratis meer dan 300 m3 extra fijn gezeefde MeerCompost rond naar moestuinen, schooltuinen en volkstuinen. Dat werd door alle tuinders – jong en oud – met groot enthousiasme ontvangen; de reacties zijn zeer positief. MeerCompost voedt de bodem van al die tuinen met nieuwe energie en zo is de cirkel rond: van organisch afval weer voedsel.

Belangstelling drie keer zo groot

Alle moestuinders die mee wilden doen, hadden zich aangemeld via een speciaal e-mailadres. Oorspronkelijk zouden maximaal 30 initiatieven in aanmerking komen voor de gratis MeerCompost. De belangstelling bleek echter ruim drie keer zo groot. Meerlanden besloot daarop, onder meer na overleg met partner Otte Lisse over inzet van extra mens en materieel, aan alle verzoeken van collectieve initiatieven gehoor te geven en totaal ruim 200.000 kilo MeerCompost cadeau te doen.

Veel blije moestuinders

Meerlanden organiseerde samen met de gemeenten, waarvan ze het GFT verwerkt, in no-time dit corona-proof evenement en bezorgde de MeerCompost veilig door de hele regio bij allerlei gezamenlijke tuininitiatieven. Van Valkenburg, Katwijk en Bloemendaal tot op IJburg in de gemeente Amsterdam. Overal was er warm onthaal; de moestuinders konden het gebaar van Meerlanden zeer waarderen. Robin van Schie, die samen met zijn vrouw, zoontjes en ouders in Hillegom twee moestuinen bestiert: “Compost is als een bruine boterham voor je bodem. Er zitten zoveel goede voedingsstoffen in en dat is goed voor het leven in de bodem, voor de vochthuishouding en dus ook voor mijn plantjes.”

Angeline Kierkens, algemeen directeur van Meerlanden: “Moestuinieren is de laatste jaren steeds populairder. Je plukt letterlijk de vruchten van het scheiden van GFT en etensresten.” Om meer enthousiaste tuinders als Robin aan het woord te laten, heeft Meerlanden een reportage gemaakt die volgende week te zien is op www.meerlanden.nl.

De cirkel mooi rond

Na het eten van gewassen kunnen schillen, loof en klokhuizen in de GFT-afvalcontainer, zodat er weer compost van gemaakt kan worden. Dit gebeurt in de Groene Energiefabriek van Meerlanden door een combinatie van vergisting en compostering. Het eindproduct MeerCompost is een gecertificeerd product (Keurcompost), vrij van onkruidzaden en ziektekiemen en geschikt voor de moestuin. Door de bodem met deze natuurlijke bodemverbeteraar te verrijken stimuleert het de groei van groente en fruit op een milieuvriendelijke manier. Door de MeerCompost uit te delen sluit Meerlanden samen met bewoners en gemeenten de lokale voedselketen; van organisch afval opnieuw naar voedsel. Daarmee is de cirkel mooi rond.

Foto: Van de uitdeelactie is een reportage gemaakt.