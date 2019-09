Meer lokale producten te koop in ‘De Leeuw’

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 21 september vond ‘s middags een feestelijk momentje plaats in Korenmolen De Leeuw aan de Zijdstraat. De molen is officieel gestart met de verkoop van andere ambachtelijke lokale producten.

Al sinds de heropening van de molen in 1996 worden hier ambachtelijk gemalen meelproducten verkocht aan thuisbakkers. Niet alleen verschillende broodmixen, maar ook allerlei cake- en koekmixen worden door het winkelend publiek gewaardeerd.

Verleden jaar is het interieur van de molen – en met name de winkel op de begane grond – ingrijpend verbouwd en gemoderniseerd. “Eigenlijk zonde om hier alleen onze eigen (h)eerlijke producten aan de man te brengen”, was het gevoel dat bij veel van de vrijwilligers van de molen leefde.

Daarom is besloten om meer lokale, eerlijke producten in molen De Leeuw aan te gaan bieden. In eerste instantie gaat het nu om honing van imker Jan Westerhof en lokaal gebrouwen bier van Paul Buck van De Bezwooren Kerf, beiden uit Kudelstaart. Korenmolen De Leeuw in het Centrum is elke dinsdag- en zaterdagmiddag geopend.

Foto: Van links naar rechts: Bouwer Paul Buck, imker Jan Westerhof en de molenaar van De Leeuw.