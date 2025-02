Meedenken over ‘groen in de buurt’ van start

Uithoorn – De gemeente Uithoorn werkt aan nieuw beleid voor het openbaar groen. Half december werd dit al aangekondigd en vanaf nu kunnen inwoners meedenken over het beleid wat zich richt op het verbeteren van groenvoorzieningen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Op www.uithoorndenktmee.nl, de participatiewebsite van de gemeente, kan iedereen een reactie geven.

Groen in de buurt is waardevol en belangrijk. Het is fijn om in te spelen, te sporten of te wandelen. Al het groen telt mee. Dus vraagt de gemeente haar inwoners om mee te denken over het openbaar groen. De gemeente beheert het openbaar groen binnen de gemeentegrenzen. Het openbaar groen zijn bijvoorbeeld de bermen, grasstroken, bomen, plantsoenen en struiken. De gemeente gebruikt het groenbeleid om keuzes over het (beheer van) openbaar groen te maken. Bijvoorbeeld over natuurlijke en diverse beplanting voor meer biodiversiteit. Op welk kwaliteitsniveau het groen wordt beheerd. En waar het openbaar groen extra aandacht nodig heeft. U kunt de gemeente meegeven wat er in uw buurt of wijk nodig is of uw ideeën voor een groene gemeente delen.

Vanaf nu staat het concept-groen-beleid gepubliceerd en kunt u de vragenlijst invullen. Inwoners kunnen hun mening geven over het concept en algemene beeld van het openbaar groen door een vragenlijst in te vullen op www.uithoorndenktmee.nl.

Foto is aangeleverd.