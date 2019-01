Masterclass Sales slaat aan bij Zaailingen

Aalsmeer – Dinsdag 15 januari werd de derde lichting Zaailingen door project-organisator Kirsten Verhoef opgewacht bij Waterdrinker. Een bedrijf dat zelfs in ruste – door massaliteit, hoeveelheid stellingen en karren en andere apparatuur – energie uitstraalt. “Ik zou hier graag eens overdag willen rondkijken”, was een opmerking. Deze avond was in het grandcafé van Waterdrinker een masterclass Sales gepland. Evenals vorig jaar was Marie-José Giebels de coach. Naar de komende uren hadden de Zaailingen met veel nieuwsgierigheid uitgekeken.

Zij hoorden meer dan genoeg nieuws dat voor hen bruikbaar was. De eerste vraag die werd gesteld: Wat is jouw ideale klant? Daar moest eens goed over nagedacht worden, maar met behulp van tips, praktijkvoorbeelden was het toch mogelijk een aardig profiel te schetsen. Hoe benader je een klant, hoe profileer je je en hoe onderscheid je je van de markt zijn eveneens vragen die de gemoederen van ZZP’ers behoorlijk bezig houdt. Ook hiervoor werden handvatten aangereikt waarmee een ieder uit de voeten kon. Er werd geleerd hoe je met een andere – nieuwe – blik kan kijken naar datgene waarmee je bezig bent en naar de klant toe gericht. Regelmatig werd aangehaald hoe leuk verkopen toch is als je het maar met je hart doet. “Vergeet verkopen tijdens het verkopen!” De Zaailingen kregen een spiegel voorgehouden die als nuttig werd ervaren. “Leerzaam, zeer leerzaam”, was een reactie na afloop.

Goed kunnen luisteren en signaleren, daarbij de juiste vragen weten te stellen is toch wel de basis waarmee vertrouwen naar de klant toe gewonnen wordt. Waardoor ook een goed gesprek kan ontstaan. Met tal van voorbeelden – voornamelijk vanuit eigen ervaring – werd uitgelegd wat er precies bedoeld werd.

Prijsbeleid

Hoewel iedereen er de hele avond zeer alert bij zat, was er toch een kleine opleving bij de vraag; Hoe bepaal je je prijs. Een goed prijsbeleid is een moeilijk vraagstuk voor elke ZZP’er. Het was ook het hoofdstuk dat evenals vorig jaar de meeste vragen opriep. “Wat levert het op; hoeveel tijd kost mij dat; wat wil ik verdienen; kom ik wel uit de kosten?”

“Sta achter jouw product. Voel dat je het waard bent. Straal dat uit! Vertel de klant welke voordelen het hem oplevert wanneer jij de opdracht vervult. Laat je prijs niet bepalen door tijd maar door kunde. Zo trek je ideale klanten aan die weer zorgen voor nieuwe ideale klanten. Slechts 7% van de gevallen die niet lukken hebben te maken met een te hoge rekening. En als je die opdracht mist, dan was het niet jouw ideale klant. Als je goed bent word je weer terug gevraagd, los van de prijs.” Natuurlijk had Giebels ook wel eens een situatie meegemaakt waarin de klant probeerde te marchanderen. “Maar wanneer je dan doorvraagt , dan blijkt vaak dat je niet met de juiste persoon om tafel zit of dat men gewoon niet goed heeft nagedacht. Het een soort gewoontevraag is.”

Superavond

“Zullen wij nog een half uurtje doorgaan? Ik heb nog zoveel te vertellen.” Niemand had bezwaar en ook bij de borrel na afloop gingen de gesprekken gewoon door. “Wat een superavond, heb hier zoveel van geleerd”, was de gezamenlijke eindconclusie.

Janna van Zon