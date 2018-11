Massale nieuwjaarsduik voor KiKaRow

Uithoorn – Niet even tot je knieën in de winterse zee rennen, maar helemaal kopje onder de Amstel in. Kano- en roeivereniging Michiel de Ruyter organiseert al tien jaar een eigen nieuwjaarsduik voor Uithoorn, maar komende 1 januari wordt die extra speciaal. Een massale belevenis aan de Wilhelminakade, in het teken van de KiKaRow van 2019. Organisator Silvia Bocxe: “Dit wordt de kick-off van een groots evenement om heel veel geld op te halen.”

Het streefbedrag liegt er niet om. Maar liefst 500.000 euro moet er half juli op de teller staan als de KiKaRow-roeiers hun traject van 1400 kilometer afronden. Bocxe legt uit: “Bijna alle roeiverenigingen van Nederland doen mee. We doneren alles aan het LATER-project, een studie naar de langetermijneffecten van kankerbehandelingen bij kinderen. Daarom willen we de nieuwjaarsduik nu groter opzetten dan ooit. Zodat we mensen uit heel Uithoorn maar ook omliggende gemeentes de uitdaging aan laten gaan.”

Ijskoude plons

Na de Ice Bucket Challenge van 2014 (sponsoring voor ALS-patiënten), is er nu dus de uitdaging om een ijskoude plons te wagen voor onderzoek naar kinderkanker. “Deel het vooral via sociale media”, zegt Bocxe. “Je mag voor ieder bedrag meedoen, maar hoe meer je gesponsord krijgt, hoe beter het is natuurlijk. Springen is sowieso het leukst met vrienden, buren, collega’s of sportgenoten.”

En dat Amstelwater, is dat niet veel te koud? “Het schrikeffect van je lichaam is wel iets groter dan in Scheveningen”, vertelt Bocxe. “Maar dat kan geen kwaad als je goed gezond bent. Mocht er toch iets aan de hand zijn, hebben we duikers in het water liggen die snel kunnen ingrijpen. Verder kijken we goed naar de omstandigheden, zodat het veilig genoeg is. En we zorgen in ieder geval voor warme chocolademelk en erwtensoep. Kunnen we er meteen een nieuwjaarsreceptie van maken.”