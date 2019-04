Maskerade speelt ‘Branden’

Uithoorn – Komend weekend brengt Maskerade een moderne tragedie! Op vrijdag 12 en zaterdag 13 april brengt de 55-jarige Toneelgroep de meeslepende tragedie ‘Branden’.

‘Branden’ volgt het verhaal van Nawal Marwan. Zij overlijdt en vraagt haar kinderen in haar nalatenschap op zoek te gaan naar hun dood gewaande vader en hun broer, van wiens bestaan ze eerder niet wisten. Met tegenzin begint de tweeling aan deze reis, die hen voert naar hun eigen wortels, naar een land in oorlog.

De spelers worden opgenomen en op vier schermen geprojecteerd. Zo kunnen bezoekers op cruciale momenten bijna in het hoofd van de personages naar binnen kijken. De live-opnamen worden doorsneden met van tevoren opgenomen beelden. ‘Branden’ laat oorlog zien als een cyclus van wraak en vergelding, die echter ook doorbroken kan worden.

Voorstellingen op 12 en 13 april vanaf 20.15 uur in het Alkwin Kollege, Weegbree 55 in Uithoorn. Kaarten à 12,50 euro zijn te koop via www.toneelgroepmaskerade.nl en via 06-81228111.