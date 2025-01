Martijn van Dijk clubkampioen V.D.O. Tafeltennis

Uithoorn – Zondag 5 januari werden de algemene clubkampioenschappen tafeltennis bij V.D.O. Gehouden. Martijn van Dijk maakte zijn plaatsing als favoriet waardoor in de finale af te rekenen van teamgenoot Lars Hoogland. Winnaar van de laatste twee clubkampioenschappen Dion Slegt moest het genoegen nemen met het brons. In de ochtend begonnen 22 deelnemers aan het jaarlijkse toernooi. In de openingsfase werden de deelnemers op speelsterkte ingedeeld in 4 poules. Martijn van Dijk heeft de hoogste rating bij de NTTB en werd als eerste geplaatst. Winnaar in 2023 en 2024 Dion Slegt (2e), Lars Hoogland (3e) en Richard Vos (4e) waren de andere reekshoofden.

Eindfase

Na deze openingsfase waren er weinig grote verrassingen, van de geplaatste top 8 werd alleen nummer 7 uitgeschakeld voor de eindfase. De top 8 zou verder gaan naar 2 poules van 4 en daar was wel een verrassing te noteren. Per Peters, in grootse vorm na een toernooiwinst eind december, versloeg Richard Vos (11-3, 10-12, 13-11) in een spannende wedstrijd waarin hij 3 matchpoints kreeg te verwerken. Per bereikte zo verrassend de halve finale. Martijn van Dijk bleek in deze halve finale een maatje te groot (11-7, 11-4). In de andere halve finale leek Dion Slegt hard op weg naar wederom een finale door de eerste game 11-2 te winnen, Lars Hoogland draaide de wedstrijd echter om en won (11-2, 4-11, 7-11). Dion Slegt pakte in de troostfinale wel het brons tegen Per Peters (11-6, 11-7). Martijn van Dijk wilde na 2018 wel weer een clubkampioenschap vieren en liet er tegen Lars Hoogland geen twijfel over bestaan wie de beste speler van 2025 is (11-5, 11-5). Per Peters ging niet met lege handen naar huis want hij eindigde het hoogste van de jeugdspelers. Astrid Kas was de sterkste speelster van de 14 afvallers van de openingsfase.

Foto aangeleverd