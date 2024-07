Marickenpark open voor publiek

Wilnis – Het Marickenpark in Wilnis is nu open voor iedereen. Woensdag 9 juli hebben kinderen van Jenaplanbasisschool Vlinderbos en wethouder Maarten van der Greft het park officieel en feestelijk geopend door een boom en vlinderstruiken te planten. De vlinderstruiken waren een cadeau van de school aan de gemeente. De school en de buurtbewoners zijn ontzettend blij met het park.

Het Marickenpark is een groenstrook tussen de wijk Maricken I en de toekomstige wijk Maricken II. Bewoners kunnen er spelen, wandelen en ontspannen. Het park heeft meerdere eilanden, waarbij ieder eiland een andere invulling heeft. Er zijn fruitbomen, bloemen, bomen en er zijn speeltoestellen voor de kleintjes. Op het pad rondom het park kunnen mensen hardlopen of een rondje wandelen.

Fijne wijk

Wethouder Maarten van der Greft (Openbaar groen): “De Maricken I is een hele fijne wijk om te wonen en nu met het park erbij, nog fijner! De bewoners hebben zelf meegedacht over hoe het park eruit moest komen te zien en dat is belangrijk, want zij zijn het die er het meest gebruik van gaan maken. De grote belangstelling voor deze opening laat nog eens zien hoe waardevol een dergelijk park voor de samenhang in de wijk is. Samen hebben we een hart voor groen!”

Samen met de omgeving

De omgeving van het park is gevraagd om mee te denken over het park. De klankbordgroep is regelmatig samengekomen en er is een vragenlijst in de buurt verspreid. Hierdoor is het park echt samen met de bewoners ontworpen.

Ook de basisschool Vlinderbos is blij dat het park nu opengaat:

Martijn Staats (directeur Vlinderbos): “Onderwijs is veel meer dan lezen, taal en rekenen. Het gaat ook over zorgen voor elkaar en voor de natuur. Door het planten van 2 vlinderstruiken, is het park nog meer van ons allemaal geworden. Wij zijn erg blij met het park zo dicht bij de school. Hoe waanzinnig is het om hierheen te lopen en lekker te spelen!”

Voorzichtig a.u.b.

De gemeente vond het belangrijk dat het park nog voor de zomervakantie open kon, maar de beplanting is nog erg kwetsbaar. De gemeente vraagt bezoekers om voorzichtig te zijn en de delen die niet toegankelijk zijn, niet te betreden.

Foto: gemeente De Ronde Venen