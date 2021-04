Regio – Op vrijdag 9 april was het 25 jaar geleden dat Marco Bakker uit Mijdrecht in dienst kwam bij taxi Lagerberg. In 2004 is dit bedrijf door John van der Laan overgenomen en opereert het sinds enige jaren onder de naam van taxi Slingerland. Dit taxibedrijf is gespecialiseerd in business personenvervoer waarbij service en kwaliteit nog gewaardeerd worden. Marco zal ook de komende jaren zijn taxi op de wegen rondom Amsterdam en in het groene hart blijven besturen. Marco Bakker 25 jaar bij taxi Slingerland