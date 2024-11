Mantelzorgers raken de roos bij Target

Kudelstaart – In het kader van de Week van de Mantelzorg hebben 19 enthousiaste mantelzorgers hun vaardigheden in boogschieten getest tijdens een geslaagde activiteit bij handboogvereniging Target in Kudelstaart. De boogschiet-activiteit is dit jaar voor het eerst georganiseerd en werd door de deelnemers enthousiast ontvangen. Onder begeleiding van ervaren trainers en vrijwilligers van Target, genoten de mantelzorgers van een ochtend vol ontspanning en plezier. De ochtend werd extra speciaal door de aanwezigheid van wethouder Willem Kikkert van Zorg en Welzijn van de gemeente Aalsmeer. Hij nam actief deel aan de workshop. Naast de sportieve uitdaging konden de mantelzorgers genieten van heerlijke zelfgemaakte appeltaart, speciaal gebakken door cliënten van Ons Tweede Thuis. Dit versterkte de sfeer nog meer. “Het was fantastisch om even de focus op iets anders te kunnen richten en met andere mantelzorgers samen te zijn”, aldus een deelnemer. “Dit is voor herhaling vatbaar!”

Achttien activiteiten

Naast het boogschieten zijn er tijdens de Week van de Mantelzorg nog meer activiteiten georganiseerd, zoals een gezamenlijke maaltijd, een filmavond, bloemschikken en een museumbezoek. In totaal achttien activiteiten en bijna 1000 Mantelzorgers doen daaraan mee. Mantelzorgers die volgend jaar willen deelnemen aan deze activiteiten, kunnen zich als mantelzorger aanmelden bij Mantelzorg & Meer via www.mantelzorgenmeer.nl. Mantelzorg & Meer biedt een luisterend oor, advies en ondersteuning aan mantelzorgers in de regio Amstelland en Haarlemmermeer.