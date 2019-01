Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen leeft in Aalsmeer

Aalsmeer – Wat een geweldig initiatief toch van Cor Millenaar om een MVO platform te starten. Aalsmeerse ondernemers zo zien te pushen waardoor zij zich veel meer gaan verdiepen in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en dat – want dat is het streven – het in de toekomst ook daadwerkelijk gaan toepassen. Nu gebeurt dat nog mondjesmaat. Hoewel Aalsmeer landelijk gezien al behoorlijk hoog op de kaart staat van bedrijven die milieu besparend ondernemen. Voortrekkers zijn Cor Millenaar, Ger Loogman, John Celie en Peter Janmaat van Groenland bv. en Tom de Vries van Feadship. “Wij kunnen veel van elkaar leren.”

Circulaire economie

De week van de Circulaire economie was een mooie aanleiding om maandag 14 januari een bezoek te brengen aan Groenland bv. waaronder Celie Plant, Bouquetnet, Bloominess, Repack behoren. Ondergebracht in stoer uitziende gebouwen die onderhoudsvriendelijk en indien gewenst ook te demonteren en elders herbouwbaar zijn. Het dak is voorzien van in totaal 4.800 zonnepanelen. De grote belangstelling van plaatselijke ondernemers en vanuit de Haarlemmermeer om eens te horen en te kijken hoe het er bij zo’n onderneming toe gaat mag hoopgevend genoemd worden.

Ondernemend Aalsmeer (OA) werd vertegenwoordigd door Dirk Postma. Hij beklemtoonde met name dat OA goede contacten onderhoud met de gemeente die positief staat tegenover het MVO Platform. Hetgeen neerkomt op makkelijker bereikbaarheid. De lijntjes naar de betreffende ambtenaren zijn een stuk korter geworden. Want zoveel is wel duidelijk; de weg vinden naar de subsidiepot vraagt de nodige creativiteit. Maar die weg is er wel degelijk, alleen moet je de toegangscode kennen. MVO Platvorm en OA kunnen daarbij een prima intermediair zijn.

Grote belangstelling

Het was volle bak in de ruime vergaderzaal van Celie Plant. Voor men een kijkje achter de schermen kreeg, was er eerst een informatief filmpje en een krachtige inleiding van John Celie. 25 jaar geleden met niets begonnen en nu een zo goed als volkomen selfsupporting bedrijf waar jaarlijks veertig miljoen boeketten het pand verlaten. Het enige dat aan afval wordt geproduceerd gaat voor recycling naar de Meerlanden.

Wie als bezoeker een rondje maakt door één van de gebouwen van Celie Plant loopt 3258 stappen en verbruikt 822 calorieën. Tijdens dat rondje word je gewezen op tal van innovatieve oplossingen die kostenbesparend zijn en vriendelijk voor het milieu. Zo wordt al het gebruikte hard plastic omgesmolten voor hergebruik. Een fraai uitziende ‘design’ installatie blijkt al het restwater zo te kunnen verwerken dat er geen druppel water verloren gaat. In combinatie met het in grote reservoirs opgevangen regenwater, gaan alle verwerkte boeketten op precies de juiste temperatuur van drie graden en voorzien van de juiste milieuvriendelijke groeivloeistof naar onder andere tankstations en supermarkten. Zo ga je toch net even anders deze tegen boeketjes aankijken.

Welzijn van de mens

Een prettig werkklimaat en het welzijn van de mens kent een hoge prioriteit binnen Groenland bv. Er zijn normale werktijden en tijdens die werktijden hoort ook goed bewegen. In een prachtige geoutilleerde ruimte krijgen de werknemers de gelegenheid onder leiding van een personal coach te trainen. En omdat voeding een belangrijke rol speelt bij de gezondheid en conditie van de mens, wordt ook daar binnen het bedrijf goed opgelet. “Het is ongelooflijk wat wij hiermee al hebben bereikt. Wij kennen hier nauwelijks ziekteverzuim en de werksfeer is zo danig dat er ook geen verloop is binnen het personeel. Integendeel, jonge goed opgeleide mensen die onze gedachten interessant vinden willen hier graag komen werken.”

Win/win situatie

In een gigantische dynamische ruimte draaien de lopende banden op volle toeren, bosjes hyacinten worden handmatig neergelegd. De daarbij behorende bewegingen tonen een gelijkmatige geroutineerde cadans. Het personeel dat het uitvoert is afkomstig uit Polen. Om deze mensen – ver van huis – een gevoel van thuis te geven wordt er gewerkt aan mensvriendelijke huisvesting. De geslaagde short-stay-projecten van studentenhuisvesting dienen als voorbeeld. Een schok was het voor John Celie dat een deel van de Aalsmeerse bevolking op hun achterste benen ging staan waardoor het project een behoorlijke achterstand heeft opgelopen. Maar door te blijven communiceren worden er nu toch goede resultaten geboekt. Saillant detail: Veel van de Poolse werkmigranten wonen nu in groten getale onder treurige omstandigheden in oude leegstaande kwekershuisjes aan de Legmeerdijk. Door hen nu een meer humane woonruimte te bieden, kunnen deze huisjes worden gerenoveerd tot Aalsmeerse starters woningen. Zo ontstaat er een win/win situatie!

Westplas Mavo

Docente Dorine Ros van het Wellant College – de Westplas Mavo – waar sinds verleden week de groene vlag fier wappert – kwam met drie leerlingen; Laura, Monique en Jonas van de business klas. met een speciale missie naar deze middag. Eerste en tweede laags leerlingen krijgen gedurende hun schoolperiode de opdracht een businessplan te bedenken. Zij schrijven daarvoor een plan van aanpak dat uiteindelijk wordt beoordeeld door een jury waarin ook zitting wordt genomen door de Rabobank regio Schiphol.

Als het project voldoende potentie heeft om te slagen verstrekt de bank een microcredit waardoor het product kan worden uitgevoerd en aan de man gebracht. De opbrengst ervan gaat naar scholen in ontwikkelingslanden. Een mooi voorbeeld is het Aalsmeers kwartetspel. Voor vijf euro te koop. Het was schitterend om te zien hoe positief er door de aanwezigen werd gereageerd. De meegenomen kwartetten gingen grif van de hand.

Uitgezonden door Edukans gaan Jonas en Jade samen met hun docente Dorine 21 februari voor veertien dagen naar Malawi om te kijken waar de scholen daar behoefte aan hebben. Van potloden, schriften tot school banken. Jonas verheugt zich zeer om te zien hoe kinderen daar leven en naar school gaan. “En uh, misschien zijn er ook wel Aalsmeerse bedrijven die willen sponsoren?”

Geanimeerde afsluiting

Zoveel werd wel duidelijk deze middag. De wil om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen leeft in Aalsmeer. De Meerlanden bood aan om over twee maanden een rondgang door dit bedrijf te organiseren. Ook daar gebeurt op het gebied van recycling veel interessants. John Celie sloot de middag af met de volgende woorden: “Mens en Milieu staat in dit bedrijf voorop. Ik ben zeker geen geitenwollen sokken jongen, ik heb alleen een hekel aan teveel betalen en daarom ben ik gaan zoeken naar andere wegen.” Peter Janmaat – zeker net zo bevlogen als John Celie, het is hun gezamenlijke denkraam – zat in Duitsland maar pikte nog net de geanimeerde afsluiting mee.

Janna van Zon