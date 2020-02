Maandelijks keezen in Dorpshuis Kudelstaart

Kudelstaart – Een aantal jaren heeft de feestcommissie Kudelstaart tijdens de feestweek van Kudelstaart een Keezentoernooitje georganiseerd. De roep om dit meer dan één keer paar jaar te doen werd steeds groter. Uiteindelijk is er besloten om dit maandelijks op de agenda te zetten.

Daar is de feestcommissie nu een jaar mee bezig en vorige maand is alweer het tweede jaar van start gegaan. En niet zonder succes kan wel gezegd worden. Op deze avond waren het maar liefst 34 koppels die de strijd met elkaar aangingen. Het Grand Café van het Kudelstaartse Dorpshuis was eigenlijk te klein.

Ook deze maand kan weer het Keezen gespeeld worden en wel op donderdag 27 februari. De carnaval is dan nog maar net achter de rug, maar van rust is geen sprake.

Zin om mee te Keezen? Opgeven kan tot woensdag 26 februari, 20.00 uur, door je (met een Keezenpartner) op te geven per mail via: keezeninkudelstaart@gmail.com.