‘Maak Kennis met Tennis’ bij TV Kudelstaart

Kudelstaart – Op woensdagavond 7 november organiseerde TV Kudelstaart een ‘Maak Kennis met Tennis’ avond voor mensen met een verstandelijke beperking. Een leuk groepje mensen had zich aangemeld en onder het genot van een stukje taart en een warme kop thee maakte zij kennis met een aantal enthousiaste leden van TV Kudelstaart.

Het was die avond wat fris, maar gelukkig wel droog en al snel ging de groep de baan op. Er werd gestart met een aantal balvaardigheidsoefeningen, zoals het hooghouden van de bal op het racket. Al snel werd gemerkt dat het met de balvaardigheid wel goed zat en werd er begonnen met het echte werk. De bal zoveel mogelijk keren overslaan en vervolgens de volley aan het net. Tijd voor een korte pauze, even opwarmen in de kantine met wederom een lekkere kop warme thee.

Na de pauze was het tijd voor een beetje strijd! Er kon flink gescoord worden met een aantal leuke spelletjes. Als eerste moest er een bal door een gat worden geslagen, boven het gat stond het aantal punten dat behaald kon worden. Dit spel bleek nog best wel lastig, maar de lol was er niet minder om.

Het tweede spel was tennisbowlen. Op tien kokers werden zes dobbelstenen en vier tennisballen met een getal gelegd. Viel de koker om, dan bepaalde de dobbelsteen of de bal hoeveel punten je had. Erg leuk, soms waren er veel kokers om en waren er weinig punten en soms werd er met een paar kokers al flink gescoord.

Quincy ging er als beste man met de prijs vandoor en Laura mocht als beste vrouw de prijs in ontvangst nemen. Onder het genot van een drankje en chips is de avond afgesloten, het was een supergezellige avond en zeker voor herhaling vatbaar!

John, Dave, Chantal, Cynthia en Renata van TV Kudelstaart, dank voor jullie inzet op deze mooie avond!