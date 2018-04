Maak iets moois van oud speelgoed

Amstelveen – Creativiteit en duurzaamheid. Daar draait het om in de workshop van Techniki op zaterdag 21 april. Hier maken kinderen van 6 tot en met 12 jaar kennis met de mogelijkheden van creatieve techniek en worden ze gestimuleerd om hun verbeeldingskracht te gebruiken én oplossingsgericht na te denken. Ze leren hoe je oud speelgoed kunt repareren én hoe je van de onderdelen weer iets nieuws kunt maken.

Schroevendraaiers en lijmpistolen

Er is deze dag heel veel oud speelgoed in de bibliotheek om uit elkaar te schroeven en om weer wat moois van te maken. Een alarm voor op hun kamer, een mooie raceauto, een bewegende libelle of ze bouwen hun favoriete machines uit hun lievelingsboeken na. Je kunt het zo gek niet bedenken. De kinderen gaan aan de slag met schroevendraaiers en lijmpistolen en lopen de bibliotheek uit met hun eigen creatie. Niet alleen hartstikke leuk om te doen, het recyclen van speelgoed is ook nog eens goed voor het milieu.

Praktische info:

Zaterdag 21 april van 11.15 tot 12.30 uur (ochtend sessie) en van 13.15 tot 14.30 uur (middag sessie) in Bibliotheek Stadsplein Amstelveen. Kosten: €6 (leden) en €12 (niet-leden). Leeftijd 6 tot en met 12 jaar