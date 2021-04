Maaiwerkzaamheden tijdelijk stilgelegd

Aalsmeer – Deze week zijn in Kudelstaart de bermen langs het Corry Vonkpad en omgeving per abuis gemaaid. De gemeente heeft, na melding dat er gemaaid werd, de werkzaamheden per direct laten staken. Het maaien gebeurde namelijk niet zoals afgesproken.

Het Corry Vonkpad is een bijzonder stuk natuur in de gemeente Aalsmeer. Lokale groenexperts voorzien de gemeente vrijwillig van advies om de biodiversiteit in dit gebied te verstevigen. Mede dankzij hun input was de afspraak alleen zichtlijnen en kruisingen te maaien. In de uitvoering is dit echter misgegaan.

Schouw langs Conny Vonkpad

Het is belangrijk dat alle partijen goed begrijpen welke natuurbelangen er spelen en waar rekening mee moet worden gehouden. Daarom zullen de betrokken partijen ook een schouw langs het Corry Vonkpad doen met de lokale groenexperts, zodat hun expertise rechtstreeks kan worden overgebracht aan de verantwoordelijken voor het maaiwerk en dergelijke fouten tot het verleden zullen behoren.

Wethouder ontstemd

Wethouder Groen Wilma Alink heeft ontstemd gereageerd op de ontstane situatie. Zij begrijpt dat waar mensen werken fouten worden gemaakt, maar neemt dit incident hoog op en gaat in gesprek met het bestuur van Meerlanden over het groenonderhoud in Aalsmeer en Kudelstaart.