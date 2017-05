Loogman beste onderneming van Noord-Holland

Aalsmeer – Woensdagavond 17 mei vond in de Philharmonie in Haarlem de finale plaats van de verkiezing ondernemer van het jaar in Noord-Holland. Vanuit Aalsmeer was Loogman Tanken en Wassen genomineerd als eerdere winnaar van de verkiezing ondernemer van het jaar in Aalsmeer.

Het was een bijzonder spannende avond, die naast alle finalisten, hun families en werknemers vanuit Aalsmeer werd bijgewoond door Ron Leegwater, Rabobank en presentator van de verkiezingsavond in Aalsmeer, Mike van der Laarse van Multi Supplies, eerder winnaar van de ondernemersprijs, en onder andere wethouder Robbert-Jan van Duijn. Zij zagen net als alle aanwezigen Loogman Tanken en Wassen uitgeroepen worden tot beste onderneming van Noord-Holland in de categorie Groot bedrijf.

De jury sprak haar lof uit over dit familiebedrijf aan het einde van de Aalsmeerderweg dat continu in beweging is en nieuwe ontwikkelingen presenteert. De comfort lane (luxe wasstraat) werd met name genoemd, maar menigeen weet inmiddels dat in Loogman ook een Febo is gehuisvest waar heerlijke snacks te koop zijn en sinds kort is hier ook een ijssalon gevestigd.

Het bedrijf heeft naast Aalsmeer vestigingen in Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Amsterdam, Almere, Lelystad, Utrecht en Rotterdam. Het betreft allen tankstations en wasstraten, maar Loogman is ook eigenaar van een golfbaan.

Aalsmeer kan trots zijn op de binnen haar grenzen gevestigde bedrijven. Eerder wonnen de Dutch Flower Group en Waterdrinker deze Noord-Hollandse verkiezing.

Naaste concurrenten van Loogman Tanken en Wassen waren de Toekomstgroep uit Andijk, tweede geworden, en Mas Dienstverleners uit Amsterdam (derde).

In de categorie Midden-bedrijf is Dopper uit Haarlem uitgeroepen tot beste ondernemer, gevolgd door Brouwerij ‘t IJ uit Amsterdam en Mindwize uit Hoofddorp. In de categorie Klein bedrijf ook een klein Aalsmeers succes. Boekhandel Stevens uit Hoofddorp van eigenaar Erik van Itterzon uit Aalsmeer (bekend van de Bruna uit de Zijdstraat) eindigde op de tweede plaats. De hoogste eer in deze categorie was voor Bootzeil International uit Haarlem en op drie is Keizer & Cuvelier uit Nieuw-Vennep geëindigd.

Foto: Het trotse echtpaar Loogman met wethouder Robbert-Jan van Duijn (foto twitter).