Loodzware Survivalrun Beltrum voor leden KDO-“Over de Balk”

De Kwakel – Survivalrun Beltrum, ook wel “de strijd tegen de elementen” deed dit jaar zijn bijnaam eer aan. Het betrof een loodzware editie, met name veroorzaakt door het koude en natte parcours. Desalniettemin besloot een grote delegatie survivalrunners van “Over de balk” de uitdaging aan te gaan. Er kon zowel in teamverband als individueel gestart worden, variërend in afstanden van 7 tot 24 km. Helaas sloegen de omstandigheden letterlijk op de handen en armspieren waardoor team “De Uitslovers 1” met Mark, Johan, Guus en Rick moesten opgeven. Van team “De uitslovers 2” met Silvan, Bob, Anouk en Youri, wisten Bob, Anouk en Youri wel eindhindernis te halen waarvan de laatste 2 met bandje.

Team 1

Team “Over de Balk 1” met Marcel, Mika en Fred, werd in het tweede deel van de run flink geteisterd door de koude tegenwind waardoor Mika en Marcel hun bandje hebben moeten opgeven. Voor Fred begon het afzien pas in de hottub bij het op temperatuur komen van zijn voeten.

Team 2

Team “Over de Balk 2”, bestaande uit Ruud, Paul, Joris en Liesbeth legde de run samen succesvol af. Koppel Michiel en Ronald moesten helaas bij de 28e hindernis hun meerdere erkennen aan de elementen. Zij liepen als koppel 24 km. Individueel werden er ook knappe prestaties verricht; Joost en Dennis wisten een goede eindtijd neer te zetten bij de lange afstandsrun van 24 km. Voor Dennis was dit een mooie come-back na een jaar van blessureleed en drukke werkschema’s in het buitenland. Zijn dochter Evi, zette een strakke tijd neer op de 7 km. Een heroïsch optreden van Ron nadat hij bij een hindernis in het water zijn kayak moest opduiken. In doorweekte toestand heeft hij succesvol alle hindernissen afgelegd. Veteraan Eric zette in de 60+ categorie een zeer mooie tijd neer op de 14 km. Al met al kijken de deelnemers tevreden terug op deze run.