Live schildersessies tijdens expositie ‘Beestenboel’

Aalsmeer – Onder grote belangstelling is zaterdag 13 november een bijzondere tentoonstelling geopend in het Oude Raadhuis van KCA: Beestenboel. De opening werd verricht door Cees Hageman, bestuurslid van Kinderboerderij Boerenvreugd, waar ze wel raad weten met een beestenboel. Hij haalde de warme banden aan tussen KCA en Boerenvreugd, dat onder andere meedeed aan de Kunstroute. Tot en met 9 januari toont KCA in het Oude Raadhuis een grote verscheidenheid aan bijzondere dierenkunst van zes kunstenaars, ieder met een andere techniek: pasteltekeningen, fotografie, olieverf- en acryl schilderijen, airbrush painting en beeldhouwwerk. Hun ‘modellen’ zijn vertederende huisdieren, vee, een grote verscheidenheid aan vogels, maar ook allerlei wilde dieren.

Een unicum is de ruime collectie beelden uit de nalatenschap van Wessel Bezemer. Daarmee is deze tentoonstelling van KCA een hommage aan deze bijzondere Aalsmeerse beeldhouwer. In december besteedt KCA daar extra aandacht aan. De tentoonstelling is te bezichtigen van vrijdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Kunstenaars aanwezig

Vanaf aanstaande zondag 21 november kunt u de kunstenaars elke zondag (met uitzondering van 5 december) in het Oude Raadhuis aan het werk zien. Met (live)muziek en een vers kopje koffie of thee wordt het heel gezellig en beslist de moeite waard voor jong en oud. Entree: uw gift. Denk aan de verplichte QR-code (vanaf 13 jaar)! Adres: Dorpsstraat 9.