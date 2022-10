Literair Café 102 met Yvonne Keuls in bibliotheek

Amstelland – Dompel je op dinsdag 8 november tijdens een bijzondere avond helemaal onder in het verhaal van de roman ‘Mevrouw mijn moeder’. Auteur Yvonne Keuls geeft een voorstelling over haar boek en staat daarna open voor een gesprek. Deze editie van het Literair Café 102 is extra speciaal, want na afloop wordt het boek cadeau gegeven.

Yvonne Keuls (1931) werd geboren in het toenmalige Nederlands-Indië en kwam op zevenjarige leeftijd naar Nederland. Ze heeft meer dan negentig publicaties op haar naam staan, van toneelstukken en hoorspelen tot literaire televisiebewerkingen en romans. Veel van haar boeken werden bekroond en zijn uitgegroeid tot klassiekers van de Nederlandse literatuur. Met ‘Mevrouw mijn moeder’ richt Yvonne Keuls een liefdevol monument op voor haar bijzondere moeder. Het is een meeslepend en ontroerend verhaal over de Indische wortels van haar familie, over de repatriering naar Nederland, de vestiging in Den Haag en de herinneringen en verhalen van vroeger. ‘Mevrouw mijn moeder ‘is een prachtig en humorvol geschreven, persoonlijk en ontwapenend boek.

Het Literair Café 102 met Yvonne Keuls op dinsdag 8 november is van 20.30 tot 22.00 uur in Bibliotheek Amstelveen aan het Stadsplein. Deelname kost 15 euro voor leden van de bibliotheek en 17,50 euro voor niet leden. Kaarten zijn online te koop via de website van Bibliotheek Amstelland.