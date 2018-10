Lionsclubs: Voor 3e maal De Slag om Aalsmeer

Aalsmeer – Voor de derde achtereenvolgende keer organiseren de twee Aalsmeerse Lionsclubs het slimme en gezellige bedrijvenspel ‘De Slag om Aalsmeer’. Gezien het geweldige succes van de afgelopen twee jaren zal dit spel op woensdag 14 november wederom worden georganiseerd. Bij dit avondvullende bedrijvenspel ligt de nadruk op samenwerking, kennis en gezelligheid. De ‘Slag om Aalsmeer’ wordt gespeeld door teams van vijf personen.

Teamspel

Een team kan samengesteld worden uit medewerkers van bedrijven, verenigingen, organisaties, etc. Zo deden vorig jaar teams mee van onder andere Loogman, Gouwerok, Hoekwater, Soep Aalsmeer, Historische Tuin, VVD/CDA, Multi Supplies en Van der Drift Bouw. Natuurlijk kunnen bedrijven ook gasten trakteren op een geheel verzorgde avond. Er is plaats voor ongeveer 20 teams, voldoende gelegenheid dus om andere mensen te ontmoeten tijdens de borrel, het buffet of na afloop.

Het bedrijvenspel zelf vergt de nodige concentratie: iedere 4 minuten luidt de bel voor een nieuwe vraag. In totaal 20 vragen op allerlei gebied en natuurlijk ook specifiek Aalsmeerse vragen. Maar je hoeft beslist geen ‘Einstein’ te zijn om te winnen. Het best presterende team ontvangt de wisseltrofee en natuurlijk ook eeuwige roem!

Ron Blaauw over zijn passies

Voorafgaand aan het spel is er een heerlijk buffet en na afloop is er tijd voor ontspanning. De bekende topkok Ron Blaauw vertelt dan over zijn twee grote passies koken en SOS Kinderdorpen. “Eén op de tien kinderen wereldwijd groeit op zonder ouders of dreigt deze zorg te verliezen. Er is dus nog veel meer hulp nodig. Ik hoop echt bij te dragen aan een betere wereld. Daarom steun ik SOS Kinderdorpen.”

Twee goede doelen

Inclusief deelname aan het spel, buffet, drankjes en de lezing bedragen de kosten per team van vijf personen 555 euro. De ‘Slag om Aalsmeer’ vindt dit jaar plaats in gebouw de Rietpluim aan Zonnedauwlaan 65 in Kudelstaart. Het programma start om 17.30 uur. De netto opbrengst van deze avond gaat naar SOS Kinderdorpen en het hieraan gerelateerde lokale doel; Kinderboerderij Aalsmeer. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Kijk voor meer informatie en het inschrijfformulier op: www.lionsclubaalsmeerophelia.nl of stuur een mail naar Quinten Bunschoten: deslagomaalsmeer@gmail.com.