Lions schenkt 3500,- aan hospice in Kloosterhof

Aalsmeer – De Lionsclub Aalsmeer heeft wederom laten zien wat de kracht van samenwerking kan betekenen voor de lokale gemeenschap. Met de succesvolle wijnactie wist de club maar liefst 3.500 euro op te halen. Het bedrag werd onlangs overhandigd aan de hospicekamer die in het zorgcentrum het Kloosterhof is gerealiseerd.

Verhogen comfort

De cheque werd uitgereikt door voormalig huisarts Arend Bon, een gewaardeerd lid van de Lionsclub en iemand die als arts van dichtbij het belang van goede terminale zorg heeft ervaren. Namens het hospice waren Ruth van Dam en Petra Colijn aanwezig om de gift in ontvangst te nemen. Beide dames spraken hun grote waardering uit voor de inzet van de Lionsclub en benadrukten hoe belangrijk bijdragen als deze zijn voor het comfort en welzijn van hun gasten. Het opgehaalde bedrag zal worden gebruikt voor het verhogen van het comfort in het hospice. Denk hierbij aan voorzieningen zoals een speciale douchestoel en andere noodzakelijke middelen om de kwaliteit van zorg van de gasten in hun laatste levensfase te verbeteren. Met acties zoals deze blijft de Lionsclub Aalsmeer – die dit jaar haar vijftigjarig jubileum zal vieren – een drijvende kracht achter maatschappelijke ondersteuning in de regio. Naast het inzamelen van fondsen, biedt de club met haar activiteiten ook een platform voor vriendschap en verbinding binnen de gemeenschap.

Belangrijk

“Het is prachtig om te zien hoe onze wijnactie niet alleen mensen samenbrengt, maar ook bijdraagt aan een doel dat zo belangrijk is voor Aalsmeer”, aldus Arend Bon. Het hospice is relatief nieuw in de regio en voorziet in een duidelijke behoefte, met al een wachtlijst sinds de opening in 2024.

Foto: Ruth van Dam en Petra Colijn van Hospicekamer Kloosterhof nemen de cheque in ontvangst van Arend Bon van Lionsclub Aalsmeer (aangeleverd).