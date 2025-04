Lintjesregen in Aalsmeer: 12 onderscheidingen uitgereikt

Aalsmeer – Bijna 3500 mensen in Nederland, waarvan twaalf woonachtig of werkzaam in Aalsmeer en Kudelstaart zijn vrijdag 25 april in het koninklijke zonnetje tijdens de jaarlijkse lintjesregen. De burgerzaal van het Raadhuis was voor deze feestelijke dag vrolijk versierd met oranje linten en slingers. Er was gebak en na afloop werd geproost met oranje champagne. De bijeenkomst werd geopend door kinderburgemeester Chiemeze, die op voorhand de twaalf genomineerden al feliciteerde met hun onderscheiding. “Jullie verdienen het. Jullie maken onze gemeente elke dag mooier.”

Toewijding en passie

Ook burgemeester Oude Kotte noemde vrijwilligers van onschatbare waarde. “Vrijwilligers zijn bijzonder, de stille krachten achter het draaiende houden van onze gemeente, zonder hen zouden niet zoveel evenementen kunnen plaatsvinden en niet alle zorg gegeven kunnen worden. Aalsmeer en Kudelstaart heeft dankzij hun toewijding en passie een rijk verenigingsleven, maar er worden altijd nieuwe vrijwilligers gezocht. Blijf op zoek, haal hen erbij, het schept vaardigheden en geeft vriendschappen.”

Wie van de twaalf aanwezigen in de volle burgerzaal koninklijk bedankt zou worden, was toen nog niet bekend gemaakt. Allen waren met een smoes naar het Raadhuis gelokt. Er werd bij het noemen van de namen veelal verbaasd gereageerd, maar met trots en enige bescheidenheid werd de onderscheiding in ontvangst genomen. En natuurlijk was er voor elk van hen bloemen en een luid applaus van alle aanwezigen. De lijst met activiteiten van elk van hen, dwong respect af en burgemeester Oude Kotte vroeg zich hardop af waar zij naast hun werk en gezin de tijd vandaan haalden om zich met zoveel toewijding in te zetten voor de medemens in Aalsmeer en Kudelstaart.

Vier vrouwen en acht mannen

Vier vrouwen en acht mannen kregen de koninklijke versierselen opgespeld. Gekroond tot ridder zijn Jaap Mosselman (kerkenwerk en Dorcaswinkels) en Mike van der Laarse (Vuur en Licht, handbal, sinterklaas en inzet minder-valide sporters). En benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn Ria Bouwman en Dirk Box (Dag van je Leven), Joke van Hest-Soede (scouting Keizer Karel), Erna van den Heuvel (bestuurslid en voorzitter tot 2022 van SPIE), Bart Hulsbos (kerkenwerk en raad van toezicht Zorggroep Aelsmeer), Maarten de Jong (kerkenwerk, Humanitas en schaakclub), Cees van ’t Schip (circa 60 jaar vrijwilliger bij FC Aalsmeer), Ilse Zethof (Dag van je Leven en Down Town Ophelia), Wijnand Oostveen (stichting Kudelstaart voor Kudelstaart) en Eppo Buskermolen (RKDES, Veiling Kudelstaart en raadslid). Allen gefeliciteerd. De onderscheiding hebben jullie meer dan verdiend!

Foto: Burgemeester Gido Oude Kotte en kinderburgemeester Chiemeze met de elf gedecoreerden. Op de foto ontbreekt Ria Bouwman. Foto: www.kicksfotos.nl