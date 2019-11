Lingerieshow bij Van der Schilden

Aalsmeer – Afgelopen woensdag vormde de winkel van Van der Schilden Lingerie in Aalsmeer het decor voor een gezellige modeshow waarbij het publiek een indruk kreeg van de nieuwe collectie lingerie, nacht- en loungemode.

De modellen showden de trends van dit najaar, luxe lingerie met kanten details en gladde bh’s met een modische print. Zowel in lingerie als in de nachtmode momenteel veel dierenprints, deze zijn ook geshowd. Uitgebreide aandacht was er ook voor de collectie nachthemden, pyjama’s, comfortabele loungepakken en badjassen van de bekende merken zoals Cyell, Mey, Hanro, Schiesser en Tommy Hilfiger. Van deze laatste werd zelfs de nieuwe collectie badmode al geshowd. Bij Van der Schilden Lingerie is badmode het hele jaar door verkrijgbaar, fijn voor wie deze winter de zon gaat opzoeken!

Na afloop van de show was er de mogelijkheid om, onder het genot van een hapje en een drankje, zelf nog even rond te kijken in de winkel. Graag bedanken de medewerkers van Van der Schilden alle aanwezigen voor hun enthousiasme en nodigen belangstellenden, die niet in de gelegenheid waren om de show te bezoeken, uit om de nieuwe collectie te komen bekijken in de winkel aan het Raadhuisplein 10.