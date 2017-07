Veel lieve reacties voor 5-jarige Izabel

Aalsmeer – Izabel kan weer lachen en is vrolijk. Een kleine drie weken geleden was dat wel anders. De 5-jarige Kudelstaartse had eindelijk haar plakboek met ruimtevaart-plaatjes vol. Ze was trots, maar van korte duur. Tijdens het spelen had Izabel haar plaatjesboek even op een bankje gelegd en was daarna weggelopen. Gauw terug was al te laat. Weg boek, door iemand meegenomen. Dikke tranen bij Izabel. Ze was heel verdrietig.

De oproep in de krant om het plaatjesboek terug te brengen, heeft niet tot teruggave geleid. Maar heeft wel heel veel reacties opgeleverd. Hartverwarmend!

Izabel’s moeder Claudette van Oudheusden vertelt: “Wij zijn echt overspoeld door lieve reacties van mensen die boeken en plaatjes hebben aangeboden. Helaas is haar eigen boek niet gevonden. De juf van de BSO Opstoom de Graankorrel heeft, bij het horen van Izabel d’r verhaal, een mailtje gestuurd naar de AH. Ze hebben een leeg boek met allemaal plaatjes opgestuurd. Deze hebben ze vervolgens met de kindjes van de BSO ingeplakt.

En Izabel heeft ook een compleet boek gehad van een mevrouw die het heeft afgegeven op school. Ze spaarde het voor haar kleinkind, maar was inmiddels overbodig. Dus Izabel heeft nu twee boeken, maar wat er met haar eigen boek is gebeurd blijft een raadsel.”

Wat leuk en lief allemaal. Izabel is heel blij met haar plaatjesboeken en wil graag iedereen bedanken voor alle acties, reacties en het medeleven. Anders dan anders, maar toch een goede afloop. Geweldig! Applaus voor iedereen die de tranen van deze jeugdige inwoonster hebben weten om te toveren tot een brede glimlach.