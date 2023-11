Lief en Leed in de straat

Uithoorn – Een plantje voor een nieuwe bewoner, een kaarsje bij verlies of een tijdschrift voor een zieke. Kleine attenties die Claudia Koster en Iris Soerel bewoners van de Gerbrandylaan en de Beellaan aan buurtgenoten geven omdat ze een ‘Lief & Leedstraat’ zijn. Voor Iris was dat vanzelfsprekend. Zij werd al het buurtvrouwtje genoemd. “Iris is altijd een verbindende factor geweest. Anderhalf jaar geleden vroeg ze of ik mee wilde doen met het initiatief van de ‘Lief & Leedstraten’. Ik woon aan de ene kant van de straat en Iris aan de andere kant. Met z’n tweeën hoor en zie je meer”, vertelt Claudia Koster, bewoner van de Gerbrandylaan.

Het idee van ‘Lief & Leedstraten’ werd in 2013 bedacht door de Stichting Opzoomer Mee uit Rotterdam met het idee dat buren actief naar elkaar omzien. In Uithoorn werd er in 2021 aangehaakt door ‘Uithoorn voor Elkaar’. Claudia heeft een hond en Iris had een hondje, waardoor ze veel op straat liepen en mensen ontmoetten. “We hebben onszelf bekendgemaakt door kaartjes rond te sturen en gevraagd of buren het aan ons willen doorgeven als er iets is”, legt Iris uit. “Mensen zijn blij verrast als ze iets krijgen. We geven geen dure cadeaus, maar ze voelen zich gezien. Er is een hele groep nieuwe bewoners, vooral veel Indiërs. Zij voelden zich gelijk welkom en verbonden.”

Twee keer per jaar organiseren Claudia en Iris een bijeenkomst. “In de zomer hadden we een zomerborrel, die was zeer geslaagd”, blikt Iris terug. Claudia gaat verder: “Niet iedereen houdt ervan om mee te doen. Het is geen verplichting, maar het hele idee is dat we van elkaars bestaan weten en dat we elkaar weten te vinden als er iets is.” Eind van het jaar wordt er vaak een bijeenkomst buiten gehouden met warme chocolademelk en glühwein en vorig jaar kregen de bewoners een waxinelichtje met een theezakje.

Meer contact

In het voorjaar deelden Iris en Claudia sleutelhangers uit met de verwijzing naar de sleutel tot verbinding. Alle kinderen ontvingen een bellenblaas om ze een fijne zomer te wensen. Voor de geslaagden werd een pakketje gemaakt. “Het is belangrijk om jongeren te laten weten dat ze er ook bij horen.”

Iris en Claudia vinden het leuk om creatief bezig te zijn. “We krijgen 150 euro per jaar van ‘Uithoorn voor Elkaar’. Dat bedrag krijgen we contant en doen we in een speciaal ‘Lief & Leedpotje’. De uitgaven houden we bij en alle bonnetjes bewaren we. Van dat geld kunnen we het eigenlijk niet redden. Alle ‘Lief & Leedstraten’ krijgen hetzelfde bedrag, maar de ene straat heeft tien huizen en wij hebben zestig woningen.”

In Uithoorn doen nog andere straten mee zoals in de Seringenlaan in De Kwakel. “Paulien en ik zijn twee jaar geleden als gangmakers begonnen. Inmiddels heeft onze buurvrouw Linda zich ook aangesloten”, vertelt Jacqueline. “Wij proberen alle buren uit de straat een leuk presentje langs te brengen. Zo hebben wij in het voorjaar een mooie lentebloeier voor de tuin gebracht. Als iemand ziek is, dan gaan we langs met een gezonde traktatie of een bloemetje om diegene op te fleuren.” Door hun deelname aan de ‘Lief & Leedstraat’ heeft de Seringenlaan ook al twee keer meegedaan aan de Burendag. “Met een bijdrage van het Oranjefonds konden we afgelopen september een barbecue organiseren met muziek en een springkussen.” Jacqueline is erg enthousiast over het initiatief. “Buren maken meer contact met elkaar.”

Wilt u van uw straat ook een ‘Lief & Leedstraat’ maken? Neem dan contact op met ‘Uithoorn voor Elkaar’ via liefenleed@uithoornvoorelkaar.nu.