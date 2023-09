Lid van Fotokring Uithoorn worden? Ja, leuk!￼

Uithoorn – Waarom zou je eigenlijk lid worden van een fotokring, vragen mensen weleens. Je kunt toch foto’s maken en er zélf van genieten? Jazeker! Maar het is toch leuk en leerzaam als je jouw werk aan anderen kunt laten zien en er positieve feedback op krijgt? Als je met anderen kunt praten over de opbouw van het beeld, het gebruik van licht, lenzen, standpunt en dergelijke?

Dat is precies wat de Fotokring Uithoorn biedt. De leden bespreken foto’s met elkaar, waardoor zij beter leren kijken, betere composities leren maken en dus tevredener zijn over het resultaat. Je tilt je foto immers van ‘’kiekje’’ naar mooie plaat als je weet waar je op moet letten.

De Fotokring is echter geen cursus! Je leert gaandeweg door te kijken, te luisteren naar besprekingen van eigen en andermans foto’s, door te fotograferen en te durven tonen van het resultaat. De Fotokring Uithoorn biedt naast inhoudelijk goede besprekingen van foto’s ook inspiratie dankzij de veelzijdigheid van de leden, die zowel bij themagebonden als vrije onderwerpen een zeer uiteenlopende invulling eraan geven.

De Fotokring heeft momenteel een kleine 25 leden die qua niveau verschillen van semi-professioneel tot amateurfotograaf die een leuke kijk op fotograferen heeft. De sfeer is ontspannen, ook al zijn er fotocompetities.

Het nieuwe seizoen is in september weer gestart. Dit jaar heeft de Fotokring een uitdagend programma met veel diversiteit. Er zijn verschillende thema’s voor kringwedstrijden, waarbij de leden ieder een foto meenemen die onderling besproken wordt. De mooiste wordt verkozen tot foto van de maand. Er zijn meerdere uitstapjes waarbij de leden samen naar dezelfde plek gaan om te fotograferen, wat zowel leerzaam als gezellig is. Er wordt aandacht besteed aan technische zaken zoals het gebruik van lenzen en perspectief. Leden kunnen viermaal per jaar foto’s naar de Afdeling Kennemerland sturen, waar een externe jury deze beoordeelt.

Clubmentoraat

Ook is ervoor gekozen om een clubmentoraat te volgen. De landelijke Fotobond , waarbij de Fotokring Uithoorn is aangesloten, biedt deze mogelijkheid. Professioneel fotograaf Armando Jongejan zal de leden dit seizoen begeleiden door gezamenlijk met één thema aan de slag te gaan waarbij persoonlijke verdieping centraal staat. De eerste avond van dit clubmentoraat is dinsdag 10 oktober.

Ben je benieuwd naar de Fotorking Uithoorn? Kijk dan op www.fotokringuithoorn.nl. Daar vind je het programma en fotogalerijen van de leden. Kom dan gerust een kijkje nemen. De Fotokring heeft elke 2 weken op dinsdag om 20.00 een kringavond in de Bilderdijkhof te Uithoorn. 10 oktober zou hiervoor een mooie gelegenheid zijn. Stuur van tevoren een mail naar info@fotokringuithoorn.nl

Foto is van Astrid Zijlstra, zij won het jaarklassement met deze foto van het jaar 2022-2023.