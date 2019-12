Lichtjestocht in het Bos

Amstelland – Wandel op vrijdagavond 20 december vanaf 17.30 uur in het donker door het Amsterdamse Bos en volg de lichtjes. Onderweg kom je boswachters tegen die je wat vertellen of laten zien.

En je kunt je onderweg warmen aan het vuur en marshmallows roosteren. Na afloop van de lichtjestocht staat er in De Boswinkel warme chocolademelk of glühwein klaar. Duur van de tocht is ongeveer 45 minuten en je kunt beginnen elk kwartier tot 19.30 uur.

De start van de lichtjestocht is bij De Boswinkel en de wandeling is vooral geschikt voor gezinnen. De kosten zijn 5 euro per persoon. Verplicht aanmelden bij De Boswinkel: 020-5456100, want vol is vol. De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 is iedere dinsdag tot en met zondag geopend tussen 10.00 en 17.00 uur.